Συνάντηση Περιφέρειας Κρήτης με τους Δήμους την Παρασκευή για το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030

Συνάντηση εργασίας με τους Δημάρχους και τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 της Περιφέρειας Κρήτης, στις 11:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κτιρίου της Περιφέρειας στο Ηράκλειο (ισόγειο, οδός Μονής Καρδιωτίσσης 56).

Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, με κεντρικό θέμα: «ΠΠΑ Κρήτης 2026-2030: Από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση».

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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου 2026-2030 και αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού και της στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων. Παράλληλα, στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία και προώθηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των Δημάρχων και των αρμόδιων στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος της συνάντησης δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά η άμεση ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας για την άμεση προώθηση των αναπτυξιακών έργων των Δήμων.

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