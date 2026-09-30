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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκκλησία της Καισάρειας 190 ετών ανοίγει για τους τουρίστες στην Καππαδοκία

Εκκλησία Καππαδοκία
clock 20:48 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πρόσφατα αναστηλωθείσα εκκλησία του Αγίου Ευστρατίου στην Καισάρεια αναμένεται να ενταχθεί στην τουριστική διαδρομή της Καππαδοκίας, μαζί με δημοφιλείς προορισμούς όπως η 'Αβανος, το Ουργκιούπ και το Γκιόρεμε.

Η περίπου 190 ετών εκκλησία αναστηλώθηκε και αποκαταστάθηκε με πόρους του Μητροπολιτικού Δήμου Καισάρειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγιογραφίες, τα ανάγλυφα και οι επιγραφές της στα καραμανλίδικα, δηλαδή στα τουρκικά με ελληνικούς χαρακτήρες.

Η εκκλησία απέχει περίπου 45-50 χιλιόμετρα από την 'Αβανο, το Ουργκιούπ (Προκόπι) και το Γκιόρεμε (Κόραμα), γεγονός που διευκολύνει την ένταξή της σε υφιστάμενες τουριστικές διαδρομές.

Ιστορικό μνημείο

Ο Tayfun Talaslı, επικεφαλής του τμήματος Ιστορικών Κτιρίων και Μουσείων της Διεύθυνσης Προώθησης και Τουρισμού του Μητροπολιτικού Δήμου Καισάρειας, δήλωσε ότι ο τρίκλιτος ναός αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της «ρωμαίικης ορθόδοξης αρχιτεκτονικής της Ανατολίας». Όπως ανέφερε, η εκκλησία χρησιμοποιήθηκε ως χώρος λατρείας έως την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Η αποκατάστασή της πραγματοποιήθηκε με βάση φωτογραφίες, έγγραφα αρχείου και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Η ένταξή της στην τουριστική διαδρομή της Καππαδοκίας αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα ενός μνημείου που συνδέεται με την ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Καισάρειας.

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