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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καστοριά: 24χρονος επιτέθηκε και χτύπησε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο

σχολείο
clock 20:06 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα περιστατικό επίθεσης σε βάρος εκπαιδευτικού σημειώθηκε την Τετάρτη (30/9) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο του σχολείου.



Σύμφωνα με το protothema.gr, όταν η δασκάλα τού ανέφερε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος, ο 24χρονος φέρεται να την χτύπησε στην κοιλιακή χώρα.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων. Η εκπαιδευτικός φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του 24χρονου.

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