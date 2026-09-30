Ικανοποίηση της Ιεράς Συνόδου για την επιστροφή των 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για την επιστροφή των 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία και με ανακοίνωσή χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στο μέλλον, ώστε να επιστραφούν και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τέλος, εκφράζει την ευαρέσκειά της, καθώς και τα θερμά συγχαρητήρια προς τους μητροπολίτες Σερρών Θεολόγο και Δράμας Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων, των 48 ιερών κειμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή, το Μνημόνιο Κατανόησης, που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Evtim Miloshev, να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κειμηλίων, που είχαν κλαπεί από Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας.

Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας, που, μεταξύ άλλων, αντανακλά και την σταθερή συναντίληψη και την διαρκή συνέργεια Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Δράμας κ. Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτων και πρωτεργάτης του όλου εγχειρήματος».

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

Έκρυθμη κατάσταση στα Λιόσια: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού – Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός