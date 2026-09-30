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Ύδρα: Πωλείται για 3,96 εκατ. ευρώ το ιστορικό κτήμα του Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Πωλείται το σπίτι του Έλληνα ζωγράφου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
clock 20:41 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ακίνητο με έντονο καλλιτεχνικό και ιστορικό αποτύπωμα στην Ύδρα διατίθεται προς πώληση έναντι 3,96 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα στα Καμίνια, με θέα προς τη θάλασσα και την Πελοπόννησο.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη είχε στην κατοχή της την έκταση από τον 18ο αιώνα, ενώ το 1937 ο ίδιος ο Γκίκας αποκατέστησε την κατοικία, διαμορφώνοντάς την σε σπίτι και εργαστήρι. Το ακίνητο αποτέλεσε στη συνέχεια σημείο συνάντησης ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων, μεταξύ των οποίων ο συγγραφέας Πάτρικ Λι Φέρμορ και ο ζωγράφος Τζον Κράξτον.

Η ιστορία του σπιτιού άλλαξε το 1961, όταν καταστράφηκε από πυρκαγιά. Τα ερείπια των παλιών κτισμάτων παραμένουν στην έκταση των 4.141 τ.μ., η οποία βρίσκεται σε προνομιακό σημείο των Καμινίων και προσφέρει ανεμπόδιστη θέα.

Για την ιδιοκτησία έχει εκδοθεί άδεια ανακατασκευής της κύριας κατοικίας και δύο ξενώνων, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.078 τ.μ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης κατοικίας, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση του χώρου με την ιστορία του Γκίκα.

Το ακίνητο απέχει περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από τη Χώρα της Ύδρας, ενώ η πρόσβαση με θαλάσσιο ταξί διαρκεί περίπου πέντε λεπτά. Η πλησιέστερη παραλία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

Πωλείται το σπίτι του Έλληνα ζωγράφου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Πωλείται το σπίτι του Έλληνα ζωγράφου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Πωλείται το σπίτι του Έλληνα ζωγράφου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

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