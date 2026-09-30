Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

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Μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 14:00 μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Η διαδικασία αφορά φοιτητές ΑΕΙ και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεκδικούν μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και ειδικές κατηγορίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο transfer.it.minedu.gov.gr με τους ιδρυματικούς κωδικούς που έχουν δοθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.

Η διαδικασία ακολουθεί τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πώς υπολογίζονται τα οικονομικά μόρια



Για τη βασική κατηγορία των μετεγγραφών λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία λειτουργούν αθροιστικά.

Στο εισοδηματικό σκέλος εξετάζεται ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν φορολογητέου εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

Η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

έως 3.000 ευρώ: 6 μόρια

από 3.000,01 έως 6.000 ευρώ: 4 μόρια

από 6.000,01 έως 9.000 ευρώ: 3 μόρια

από 9.000,01 έως 12.000 ευρώ: 2 μόρια

Στα οικονομικά μόρια προστίθενται όσα προκύπτουν από τα κοινωνικά κριτήρια. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη η πολυτεκνία, η απώλεια γονέα ή γονέων, η ιδιότητα τέκνου άγαμου γονέα και συγκεκριμένες περιπτώσεις αναπηρίας ή σοβαρής πάθησης.

Για την πολυτεκνία προβλέπονται 3 μόρια, ενώ προστίθεται μισό μόριο για κάθε άλλο τέκνο της οικογένειας πέραν του αιτούντος.

Ο «κόφτης» των 2.750 μορίων

Η συγκέντρωση αρκετών κοινωνικών ή οικονομικών μορίων δεν αρκεί από μόνη της για τη μετεγγραφή.

Ισχύει παράλληλα η λεγόμενη βάση μετεγγραφής. Ο φοιτητής πρέπει να έχει συγκεντρώσει στις Πανελλαδικές βαθμολογία που δεν υπολείπεται περισσότερο από 2.750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος στο οποίο ζητά να μετεγγραφεί.

Για παράδειγμα, εάν η βάση εισαγωγής ενός Τμήματος ήταν 16.000 μόρια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 13.250 μόρια.

Τι ισχύει για τα αδέλφια φοιτητών

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

Κατά κανόνα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν φορολογητέου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 17.500 ευρώ. Για οικογένειες με τουλάχιστον δύο αδέλφια που είναι μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας προβλέπεται εξαίρεση από τον εισοδηματικό περιορισμό.

Στη φετινή διαδικασία έχουν ενταχθεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και περιπτώσεις αδελφών που φοιτούν σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ποιοι εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες



Χωρίς τον γενικό ποσοτικό περιορισμό αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φοιτητές με προβλεπόμενες σοβαρές παθήσεις, άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας.

Ξεχωριστές προβλέψεις υπάρχουν επίσης για φοιτητές κυπριακής καταγωγής και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Μετεγγραφή και μετακίνηση δεν είναι το ίδιο

Η μετεγγραφή αφορά μετάβαση σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου πανεπιστημίου.

Η μετακίνηση, αντίθετα, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αλλάξει Τμήμα εντός του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Μπορούν να δηλωθούν έως πέντε Τμήματα που είχαν περιληφθεί στο αρχικό μηχανογραφικό του υποψηφίου, εφόσον πληροί τη βάση εισαγωγής τους και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι ιδρυματικοί κωδικοί του φοιτητή, ενώ όπου χρειάζεται έλεγχος οικογενειακών και εισοδηματικών στοιχείων απαιτείται και ΑΦΜ.

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