Δομή στους Αθανάτους: "Πάρτε θέση τώρα" - Επιστολή των κατοίκων στους βουλευτές της ΝΔ

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Κάλεσμα στους κυβερνητικούς βουλευτές κ.κ. Αυγενάκη, Σενετάκη και Κεφαλογιάννη να τοποθετηθούν δημόσια για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που δρομολογείται στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους, απευθύνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου - Μοιρών, που αντιδρούν σφόδρα στα σχέδια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου.

Σε αυστηρό τόνο, ζητείται από τους βουλευτές "που εξελέγησαν για να υπηρετούν τους πολίτες και όχι να ψηφίζουν κυβερνητικές αποφάσεις" να πουν ξεκάθαρα τη θέση τους, υπενθυμίζοντας... ότι "οι εκλογές πλησιάζουν"

Η ανοιχτή επιστολή των κατοίκων:

"Η ώρα της ευθύνης: Πάρτε δημόσια θέση για τη δομή στους Αθάνατους

Κύριοι Βουλευτές Ηρακλείου,

Ήρθε η ώρα να μιλήσετε ανοιχτά.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιμένουν στην προώθηση της δημιουργίας δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθάνατους, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις και τα ζητήματα που έχουμε θέσει επανειλημμένα.

Τα προβλήματα αυτά σας έχουν γίνει γνωστά.



Τα θέσαμε στο Υπουργείο.



Τα θέσαμε προσωπικά στη συνάντησή μας με τον Υπουργό κ. Θάνο Πλεύρη και την Υφυπουργό κ. Σέβη Βολουδάκη.



Και παρόλα αυτά οι εργασίες στου Σκουλουδη συνεχίζονται.

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Σας είναι επίσης γνωστή η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.



Χιλιάδες πολίτες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους 10.000 υπογραφές !

Έχουν τοποθετηθεί αρνητικά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και τουριστικοί φορείς, ενώ υπάρχουν και ψηφίσματα από 12 Τοπικές Κοινότητες.

Κι όμως, η διαδικασία συνεχίζεται.

Και τώρα απευθυνόμαστε σε εσάς.

Εσείς δεν είστε απλοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Είστε οι βουλευτές που εκλέχθηκαν από τους πολίτες του Ηρακλείου.

Οι πολίτες σάς έδωσαν την ψήφο τους για να εκπροσωπείτε τα συμφέροντά τους, να υπερασπίζεστε τον τόπο και να απαιτείτε την τήρηση της νομιμότητας.

Γι' αυτό σας θέτουμε ένα απλό και ξεκάθαρο ερώτημα:

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ;

Και δεύτερο, ακόμη πιο ουσιαστικό:

Είστε διατεθειμένοι να πάρετε δημόσια θέση υπέρ της τοπικής κοινωνίας και να ζητήσετε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη επιλογή;

Δεν ζητάμε να συγκρουστείτε με την κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους.

Ζητάμε να κάνετε αυτό για το οποίο σας εκλέξαμε:

Να εκπροσωπείτε τους πολίτες που σας ψήφισαν.

Να εξετάσετε τα πραγματικά δεδομένα.

Να ακούσετε την τοπική κοινωνία.

Να απαιτήσετε τη νομιμότητα.

Να προστατεύσετε την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το μέλλον της περιοχής.

Να σεβαστειτε τον έντιμο και ειρηνικό αγώνα των κατοίκων που 4 μήνες τώρα βρίσκονται στο δρόμο καθημερινά.

Δεν μπορεί η κομματική ιδιότητα να είναι πάνω από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Εάν θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης είναι σωστή, βγείτε και πείτε το δημόσια.

Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσει η δομή στους Αθάνατους παρά τις αντιδράσεις και τα ζητήματα που έχουν τεθεί, υπερασπιστείτε δημόσια αυτή τη θέση.

Αλλά εάν συμφωνείτε με τους κατοίκους και θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι λανθασμένη, τώρα είναι η ώρα να το πείτε ανοιχτά.

Όχι με ψιθύρους. Όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Δημόσια.

Γιατί η κοινωνία παρακολουθεί.

Και θα θυμάται ποιος μίλησε.

Θα θυμάται ποιος στάθηκε δίπλα της.

Και θα θυμάται ποιος επέλεξε τη σιωπή.

Οι εκλογές πλησιάζουν.

Το αναφέρουμε όχι ως απειλή, αλλά ως πραγματικότητα της δημοκρατίας.

Το πολιτικό κόστος των επιλογών σας δεν θα το αποφασίσουμε εμείς.

Θα το κρίνουν οι πολίτες.

Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν:

Όταν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας συγκρούονται με μια κυβερνητική επιλογή, ποια πλευρά επιλέγετε;

Τους πολίτες που σας ψήφισαν ή την κυβερνητική απόφαση;

Τη νομιμότητα ή την πολιτική σκοπιμότητα;

Το Ηράκλειο ή την κομματική πειθαρχία;

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από μια καθαρή, δημόσια και συγκεκριμένη απάντηση από κάθε έναν από εσάς.

Πάρτε θέση.

Οι κάτοικοι του Ηρακλείου περιμένουν να ακούσουν τη φωνή των εκπροσώπων τους.





Και πριν πάρετε θέση, σας θέτουμε μερικά απλά ερωτήματα:

Μιλήσατε ποτέ με τους κατοίκους;

Συναντηθήκατε μαζί τους;

Ακούσατε από πρώτο χέρι τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας που θέτουν για το συγκεκριμένο κτίριο;

Ζητήσατε να δείτε τα στοιχεία και την τεχνική τεκμηρίωση που σας έχουμε θέσει υπόψη;

Ή μήπως θεωρείτε ότι αρκεί η κυβερνητική απόφαση για να κλείσει η συζήτηση;

Γιατί δεν σας ψηφίσαμε απλώς για να καταλαμβάνετε ένα έδρανο στη Βουλή και να ψηφίζετε κυβερνητικές αποφάσεις.

Σας ψηφίσαμε για να εκπροσωπείτε εμάς.

Να ακούτε την κοινωνία.

Να ελέγχετε την κυβέρνηση.

Να παρεμβαίνετε όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Να υπερασπίζεστε τα συμφέροντα του τόπου σας ακόμη και όταν αυτό απαιτεί να διαφωνήσετε με μια κυβερνητική επιλογή.

Η βουλευτική ιδιότητα δεν είναι μόνο δικαίωμα. Είναι ευθύνη.

Και σήμερα αυτή την ευθύνη καλείστε να την αναλάβετε δημόσια.

Δεν σας ζητάμε να μας κάνετε τη χάρη.

Σας ζητάμε να κάνετε τη δουλειά για την οποία σας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες.

Να ακούσετε.

Να ελέγξετε.

Να τοποθετηθείτε.

Και τελικά να πάρετε θέση.

Γιατί η σιωπή, όταν μια τοπική κοινωνία ζητά απαντήσεις για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου -Μοιρών".

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