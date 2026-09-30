Καθαρισμός ψυγείου: Το απλό κόλπο με πανί μικροϊνών και λίγο νερό

Ο καθαρισμός του ψυγείου είναι μια από τις δουλειές του σπιτιού που συχνά γίνονται πιο περίπλοκες απ’ όσο χρειάζεται.

Σύμφωνα με ειδικό σε θέματα υγιεινής, για να διατηρούμε ένα καθαρό ψυγείο δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε πολλά και ισχυρά καθαριστικά.

Ο ειδικός σε θέματα υγιεινής Christophe Mercier-Thellier εξήγησε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιος είναι ο σωστός τρόπος για τον καθαρισμό του ψυγείου, επισημαίνοντας ότι ένα πανί μικροϊνών, λίγο νερό και υγρό πιάτων μπορούν να αποδειχθούν αρκετά για την καθημερινή φροντίδα των επιφανειών.

Η μέθοδος είναι απλή και μπορεί να ενταχθεί εύκολα στη ρουτίνα καθαριότητας της κουζίνας. Αρχικά, περνάμε τα ράφια και τις υπόλοιπες επιφάνειες με ένα πανί μικροϊνών βρεγμένο με νερό και υγρό πιάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε δεύτερο πανί, μόνο με νερό, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα του καθαριστικού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου, καθώς εκεί μπορεί να συγκεντρωθούν υγρασία, μούχλα και δυσάρεστες οσμές. Για το συγκεκριμένο σημείο, ο ειδικός αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξύδι ή μαγειρική σόδα.

Δεν χρειάζεται καθημερινό καθάρισμα

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο αφορά τη συχνότητα καθαρισμού. Όπως επισημαίνει ο μικροβιολόγος, δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζουμε το ψυγείο υπερβολικά συχνά, εφόσον παραμένει καθαρό.

Το βασικό είναι να περιορίζουμε εξαρχής τη δημιουργία βρωμιάς. Για παράδειγμα, τα τρόφιμα είναι προτιμότερο να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία, ενώ ένα χαρτί στον πάτο του συρταριού των λαχανικών μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση υπολειμμάτων.

Τι κάνουμε με ένα φαγητό που μόλις μαγειρέψαμε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην αποθήκευση των μαγειρεμένων φαγητών. Για ένα φαγητό όπως τα λαζάνια, για παράδειγμα, ο ειδικός συνιστά να παραμένουν στο σκεύος όπου μαγειρεύτηκαν, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με μεμβράνη, αλουμινόχαρτο ή ένα καπάκι.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός κανόνας: δεν τοποθετούμε το φαγητό καυτό απευθείας στο ψυγείο. Για να κρυώσει γρήγορα, ο μικροβιολόγος προτείνει να τοποθετηθεί το σκεύος σε νερό που έχει προηγουμένως κρυώσει, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ψύξης.

Σύμφωνα με τις συμβουλές του, ένα μαγειρεμένο φαγητό θα πρέπει ιδανικά να έχει κρυώσει μέσα σε περίπου δύο ώρες από το τέλος του μαγειρέματος και στη συνέχεια να αποθηκευτεί στο ψυγείο.

Μετά την αποθήκευση στο ψυγείο, ένα μαγειρεμένο φαγητό μπορεί, σύμφωνα με τον ειδικό, να καταναλωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος που θα το ζεστάνουμε. Η σύσταση είναι να ζεσταίνουμε μόνο την ποσότητα που πρόκειται να καταναλώσουμε και να αποφεύγουμε την επαναλαμβανόμενη θέρμανση ολόκληρου του φαγητού.

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