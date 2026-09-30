Τέμπη: Η επόμενη ημέρα για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις - Νέο μέτωπο για την κυβέρνηση

Το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, και τέσσερις συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη.

Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβούλιου του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος ενώ ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα τέσσερα πρόσωπα τα οποία είναι:

1) ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός,



2) ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου,



3) ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής-υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και



4) ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών «η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό».

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Τα επόμενα βήματα

Η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους, αν και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και το Δεκέμβριο, εφόσον οι επόμενες δικονομικές ενέργειες γίνουν άμεσα.

Προκειμένου όμως να συμβεί αυτό, αρχικά θα πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή το παραπεμπτικό βούλευμα μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοσή του, προκειμένου να λάβει χώρα η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που θα συνθέσουν το Ειδικό Δικαστηρίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ειδικό Δικαστήριο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και συγκροτείται από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, αφού λάβει το πρακτικό της Βουλής, με το οποίο ορίζονται τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, ορίζει με πράξη του τη δικάσιμο σε χρονικό διάστημα από 40 έως 60 ημέρες από την έκδοση της πράξης, τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Ειδικό Δικαστήριο και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν. Η πράξη κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοσή της, ενώ τέλος απαιτούνται περίπου 15 ημέρες για την επίδοση της κλήσης σε δίκη προς τους κατηγορούμενους.

Νέο μέτωπο για την κυβέρνηση από την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο

Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική διαχείριση της τραγωδίας, καθώς η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με μια εξέλιξη που δύσκολα μπορεί να υποβαθμιστεί ως ακόμη μία αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αντλούσε πολιτική νομιμοποίηση από τη θέση που είχε στο πρωθυπουργικό γραφείο ως αρμόδιος για την κρατική αρωγή, παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα καθίσουν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, που παραπέμπονται ως συμμέτοχοι. Ανάμεσά τους και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η παρουσία του τελευταίου έχει τη δική της πολιτική σημασία, καθώς πρόκειται για στέλεχος που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, η δικαστική εξέλιξη δεν αφορά απλώς έναν πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο, αλλά πρόσωπα που συνδέονται πολιτικά με την κυβερνητική παράταξη.

Τα «μπάζα» του υπουργού Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε δηλώσει στη Βουλή, τον Μάρτιο του 2024, ότι «είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη». Σήμερα, η παραπομπή του πρώην υφυπουργού και του πρώην περιφερειάρχη για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο της τραγωδίας επαναφέρει τη δήλωση αυτή στο προσκήνιο και δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα για την πολιτική βεβαιότητα με την οποία είχε διατυπωθεί.

Η δικαστική εξέλιξη δεν αποδεικνύει ότι κάθε ισχυρισμός που διατυπώθηκε δημόσια για τα Τέμπη ήταν βάσιμος. Καταρρίπτει, ωστόσο, την αντίληψη ότι η ίδια η συζήτηση για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας μπορούσε να απορριφθεί συλλήβδην ως ανυπόστατη ή προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης. Το γεγονός ότι η υπόθεση οδηγείται σε δίκη σημαίνει ότι οι σχετικές ευθύνες θα εξεταστούν δικαστικά και δεν μπορούν να θεωρούνται εκ των προτέρων ανύπαρκτες.

Το πολιτικό διακύβευμα

Στην ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε τις αναφορές στα «χαμένα βαγόνια» και στο υποτιθέμενο παράνομο φορτίο, καταγγέλλοντας την αντιπολίτευση για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η κυβέρνηση μετατοπίζει τη συζήτηση από το συγκεκριμένο αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας προς τις ευρύτερες καταγγελίες που διατυπώθηκαν μετά το δυστύχημα. Η διερεύνηση της αλλοίωσης του χώρου και η διερεύνηση άλλων ισχυρισμών αποτελούν διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν αναιρούν το ένα το άλλο.

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