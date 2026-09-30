Γεωργιάδης για Βενιζέλειο: «Ντροπή για την τοξικότητα και τις κατασκευασμένες AI εικόνες»

Για διακίνηση ψεύτικης ΑΙ φωτογραφίας προκειμένου να στηριχτεί το αφήγημα ότι «το Βενιζέλειο νοσοκομείο καταρρέει» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.







Όπως γράφει στο Χ υπήρξε περιστατικό με πτώση σοβά τη Δευτέρα από την οποία δεν κινδύνευσε κανείς καθώς το Βενιζέλειο «είναι ένα νοσοκομείο σε πολύ παλαιό κτήριο στο οποίο συχνά κομμάτια του σοβά της οροφής ξεφτίζουν και πέφτουν κυρίως λόγω υγρασίας» και «η Τεχνική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο χρόνος στην υποδομή αυτή είναι αμείλικτος».







«Ως και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου εξανέστη και στηλίτευσε δημοσίως τον Πρόεδρο των εργαζομένων που ξεκίνησε αυτή την συκοφαντία, που τελικά πλήττει εμένα ή το ίδιο το Νοσοκομείο που εργάζεται; Μα δεν ντρέπονται μόνοι τους να δυσφημούν έτσι το Νοσοκομείο τους;» προσθέτει ο υπουργός Υγείας εξαγγέλλοντας ότι δρομολογείται ένα έργο εκατομμυριών «για να θεραπεύσουμε αυτή την κατάσταση».







«Η ιδεολογική και κομματική τους τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο δυστυχώς. Στις εκλογές ο Λαός μας θα πρέπει να δώσει και μία απάντηση σε όλη αυτή την τοξικότητα. Ντροπή!» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο. Είναι ένα εξαιρετικό Νοσοκομείο, με άριστους ιατρούς και προσωπικό, αλλά σε ένα πολύ παλαιό κτίριο. Συχνά κομμάτια του σοβά της οροφής ξεφτίζουν και πέφτουν κυρίως λόγω υγρασίας. Η Τεχνική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί,… pic.twitter.com/EB4gw76M6w — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 30, 2026

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το Βενιζέλειο νοσοκομείο

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο. Είναι ένα εξαιρετικό Νοσοκομείο, με άριστους ιατρούς και προσωπικό, αλλά σε ένα πολύ παλαιό κτίριο. Συχνά κομμάτια του σοβά της οροφής ξεφτίζουν και πέφτουν κυρίως λόγω υγρασίας. Η Τεχνική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο χρόνος στην υποδομή αυτή είναι αμείλικτος. Για να θεραπεύσουμε όλη αυτή την κατάσταση ήδη σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κα Αρναουτάκη -και τον ευχαριστώ για αυτό- δρομολογούμε την πλήρη ανακατασκευή του με ένα έργο πολλών εκατομμυρίων €. Και αυτό θα το φτιάξω στην θητεία μου και ας εκκρεμούσε για δεκαετίες.







Προχθές είχαμε πάλι ένα ατυχές περιστατικό, δεν κινδύνευσε κανείς, άλλωστε αυτά που πέφτουν είναι επιχρίσματα ακίνδυνα. Με το που συνέβη όμως, η γνωστή «συμμορία της μιζέριας» άρχισε την προπαγάνδα ότι το Νοσοκομείο καταρρέει, επειδή όμως οι πραγματικές φωτό δεν έδειχναν και τίποτε σπουδαίο και άρα το αφήγημα δεν θα τράβαγε, άρχισαν να διακινούν μια ψεύτικη φωτό φτιαγμένη από ΑΙ, που δείχνει το νοσοκομείο λες και το έχει κτυπήσει πύραυλος. Το αστείο είναι ότι παρά πολλοί άνθρωποι πίστεψαν την σχετική φωτό, ως αληθινή και άρχισαν να την σχολιάζουν στα σοβαρά.







Ως και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου εξανέστη και στηλίτευσε δημοσίως τον Πρόεδρο των εργαζομένων που ξεκίνησε αυτή την συκοφαντία, που τελικά πλήττει εμένα ή το ίδιο το Νοσοκομείο που εργάζεται; Μα δεν ντρέπονται μόνοι τους να δυσφημούν έτσι το Νοσοκομείο τους; Και τι λένε στον κόσμο του Ηρακλείου «μην έρχεστε εδώ θα πέσει το ταβάνι να σας πλακώσει;»… αν όμως ο κόσμος σταματήσει να πηγαίνει και εγώ μετά πρέπει να μειώσω τους πόρους ή το προσωπικό του θα με κατηγορούν ότι πάω να υποβαθμίσω το Νοσοκομείο, το ίδιο Νοσοκομείο που οι ίδιοι απαξιώνουν.







Η ιδεολογική και κομματική τους τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο δυστυχώς. Στις εκλογές ο Λαός μας θα πρέπει να δώσει και μία απάντηση σε όλη αυτή την τοξικότητα. Ντροπή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: