Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν άσπρος με ανοιχτά τα μάτια» – Η σοκαριστική κατάθεση υπαλλήλου για τη μεταφορά του

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα δεδομένα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών διαρκώς ανατρέπονται.

Αφενός οι δύο προφυλακισμένοι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να χαράσσουν πλέον διαφορετική πορεία όσον αφορά την υπεράσπισή τους, και αφετέρου έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές από τα δραματικά λεπτά που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η καθοριστική μαρτυρία της υπαλλήλου

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η κατάθεση που έδωσε ενώπιον της ανακρίτριας η νεαρή γραμματέας του ιατρικού κέντρου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας, η οποία στο παρελθόν είχε αναφερθεί σε ζήτημα μέθης και υποστήριζε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ασθενή εν ζωή, φέρεται να κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου νέα, κρίσιμα στοιχεία τα οποία απουσίαζαν από τις αρχικές αναφορές της στην Αστυνομία.

Περιγράφοντας τις στιγμές της μεταφοράς του γνωστού καλλιτέχνη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κρατούσαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός».

Συνεχίζοντας την αφήγησή της για τα όσα ακολούθησαν την αναχώρηση του ασθενοφόρου, πρόσθεσε: «Όταν έφυγαν οι γιατροί, μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης μέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς, όπως κάναμε πάντα. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο, πιστεύω ήταν σε σοκ. Δε μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς άλλης εργαζόμενης, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει πως η κατηγορούμενη, αμέσως μετά το συμβάν, επέστρεψε στον χώρο, άλλαξε ενδυμασία και προχώρησε κανονικά σε ιατρική πράξη σε άλλον ασθενή.

Διαχωρίζουν τη θέση τους οι δύο κατηγορούμενοι

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ρήγμα στην κοινή γραμμή που διατηρούσε το ζευγάρι των ιατρών. Ο κατηγορούμενος ιατρός φαίνεται να υπαναχωρεί από τον αρχικό του ισχυρισμό πως ο τραγουδιστής παραλήφθηκε ζωντανός από το ΕΚΑΒ. Πλέον, διατείνεται πως όταν κλήθηκε από τη σύζυγό του, το μόνο που μπορούσε να πράξει ήταν να εφαρμόσει ΚΑΡΠΑ, εναρμονιζόμενος εμμέσως με τις καταθέσεις των διασωστών που κάνουν λόγο για έναν ουσιαστικά νεκρό άνθρωπο τη στιγμή της άφιξής τους.

Παράλληλα, ο ίδιος επιδιώκει πλέον την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό μέσω ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι).

Στον αντίποδα, η συγκατηγορούμενή του εμμένει στη θέση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εν ζωή όταν εκείνη ειδοποίησε τον σύζυγό της, ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει πολύωρη συνάντηση με τον νέο νομικό της παραστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, βασικό ζητούμενο για τις δικαστικές Αρχές παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των κινήσεων και των ευθυνών του κάθε εμπλεκόμενου αμέσως μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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