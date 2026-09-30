MyKataggelies: Έρχεται νέα εφαρμογή για την ακρίβεια τον Νοέμβριο

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία της νέας εφαρμογής myKateggelies από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του myCost μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά «ιχνηλατήσιμη διαδρομή» και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.

Η συγκέντρωση των καταγγελιών θα επιτρέπει τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων πρακτικών έτσι ώστε να γίνεται στοχευμένα παρέμβαση για την προστασία ευρύτερα της αγοράς.

Παράλληλα, η πορεία των καταγγελιών θα αξιολογείται με συγκεκριμένους δείκτες, όπως το πόσο γρήγορα παρεμβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή και πόσο αποτελεσματικά επιλύεται το πρόβλημα. Με την νέα εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στα κινητά τηλέφωνα, μέσα από την οποία θα μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές Αρχές φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση των ελεγκτών.

Οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να αποστέλλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος. Στόχος δε κάθε περίπτωση είναι οι καταγγελίες να οδηγούς σε στοχευμένους ελέγχους.

Έλεγχοι για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρά σε εξονυχιστικούς ελέγχους με στόχο να εντοπίσει αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Έλεγχοι που γίνονται τόσο με την χρήση της τεχνητής τεχνολογίας όσο και με την παρουσία ελεγκτών στα καταστήματα.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται σε μια εταιρεία να προχωρά σε προσφορές και εκπτώσεις εφόσον έχει προηγουμένως προχωρήσει σε ανατιμήσεις.

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