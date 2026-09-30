ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Στο μικροσκόπιο απευθείας ανάθεση 15.000 ευρώ σε εταιρεία του Ντουμπάι

Ερωτήματα για τη διαχείριση δημόσιων πόρων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θέτει η ΠΟΓΕΔΥ, με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με απευθείας ανάθεση ύψους 15.000 ευρώ για υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης σε εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά να δοθούν απαντήσεις για τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου, το κόστος και τον φορολογικό χειρισμό της σύμβασης, ενώ ζητά τη δημοσιοποίηση του πλήρους φακέλου, καθώς και των στοιχείων εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών.

Παράλληλα, ζητά ανεξάρτητο έλεγχο όλων των αναθέσεων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και έλεγχο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του ΥπΑΑΤ, με έμφαση στις διαδικασίες ανάθεσης και στις εγγυήσεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Ομοσπονδία καλεί τους εμπλεκόμενους να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις και ζητά δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση διαφημίζει «εξυγίανση», αλλά τα δημοσιεύματα επιμένουν να χαλούν τη βιτρίνα. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ανέθεσε απευθείας υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης στην Ελλάδα, αξίας 15.000 ευρώ, σε εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, ενώ στη σύμβαση φέρεται να γίνεται επίκληση «ενδοκοινοτικής συναλλαγής». Από πότε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία οφείλουν συγκεκριμένες απαντήσεις: Πώς επιλέχθηκε ο ανάδοχος; Πώς τεκμηριώθηκαν το κόστος και ο φορολογικός χειρισμός; Ποιοι εισηγήθηκαν, ενέκριναν και έλεγξαν τη δαπάνη; Να δημοσιοποιηθεί ο πλήρης φάκελος, μαζί με τα στοιχεία εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών. Το μικρό ύψος μιας σύμβασης δεν αποτελεί έκπτωση στη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, η έκθεση της DG AGRI καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου και κινδύνους για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Εάν ακόμη και μια δαπάνη 15.000 ευρώ αφήνει τέτοια ερωτήματα, ποια εμπιστοσύνη μπορεί να απαιτεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση των πολλαπλάσιων ποσών που βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ελέγχων; Οι διαβεβαιώσεις περί αποκατάστασης της αξιοπιστίας χρειάζονται αποδείξεις.

Η ΠΟΓΕΔΥ απαιτεί πλήρη, ανεξάρτητο έλεγχο όλων των αναθέσεων του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ: διαδικασίες επιλογής, ενδεχόμενες κατατμήσεις, σχέσεις με αναδόχους, παραδοτέα, παραλαβές και πληρωμές. Με δημοσιοποίηση των πορισμάτων και απόδοση ευθυνών όπου προκύψουν.

Αντίστοιχος ανεξάρτητος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί στις υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας του ΥπΑΑΤ, επικεφαλής της οποίας βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιεύματος προ ολίγων μηνών, με ιδιαίτερη εξέταση των εγγυήσεων αμεροληψίας και πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων. Κανένα αξίωμα δεν εξασφαλίζει ασυλία από τον έλεγχο.

Οι «δίδυμοι μπελάδες» απαιτούν δημόσιες απαντήσεις και θεσμικό έλεγχο. Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί τους συντάκτες των ρεπορτάζ να δημοσιοποιήσουν όσα τεκμηριωμένα στοιχεία προέκυψαν από την έρευνά τους, καθώς και τυχόν απαντήσεις των εμπλεκομένων, για τη διαχείριση ενωσιακών και εθνικών πόρων και την ενδεχόμενη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί διασταύρωση, διαφάνεια και συνέχεια μέχρι την πλήρη αποσαφήνιση των ερωτημάτων.

Τέλος, όσο και αν ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ και ο εν λόγω γενικός γραμματέας αποτελούν πολιτικές επιλογές της αντιπροεδρίας, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πολιτική πατρότητα των επιλογών συνεπάγεται και ευθύνη λογοδοσίας. Όποιος επιλέγει πρόσωπα για τη διαχείριση δημόσιων πόρων οφείλει να απαντά και για τις εγγυήσεις διαφάνειας που τα συνοδεύουν. Η αντιπροεδρία έχει τον λόγο.

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