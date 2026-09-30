Ηράκλειο: Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια – Εντοπίστηκαν δεκάδες άτομα

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Τρία νέα περιστατικά με αφίξεις μεταναστών σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (29.09) στα νότια του Ηρακλείου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

Στην παραλία Τραχούλα, κοντά στον Λέντα, εντοπίστηκαν 30 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες. Παράλληλα, σε δεύτερο περιστατικό νότια του νομού εντοπίστηκαν ακόμη 35 αλλοδαποί, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες.

Επίσης, σε τρίτο περιστατικό, στη Λούτρα, εντοπίστηκαν 25 άτομα εκ των οποίων μία γυναίκα.

Συνολικά, οι 90 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

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