Τι θα φάμε σήμερα; Γεμιστά με κιμά κοτόπουλο

Υλικά



7 μεγάλες ώριμες ντομάτες



5 μεγάλες πράσινες πιπεριές



1/4 φλ. τσαγιού βούτυρο



1 κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



1,5 κιλό κιμά κοτόπουλο



1 κ. σ. αλάτι



1 κ. σ. αλεσμένο μαύρο πιπέρι



1/2 φλ. τσαγιού νερό



1 1/2 φλ. τσαγιού ρύζι



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο







Εκτέλεση



Κόψτε τις κορυφές από τις ντομάτες, αφήνοντας ένα μικρό μέρος τους ενωμένο, ώστε να λειτουργήσουν ως καπάκια.



Αδειάστε το εσωτερικό τους και συγκεντρώστε το σε ένα μεγάλο μπολ. Πιέστε τις ντομάτες ώστε να απομακρύνετε τα περιττά υγρά.



Κόψτε και τις κορυφές από τις πράσινες πιπεριές και κρατήστε τις στην άκρη. Αφαιρέστε προσεκτικά τους σπόρους από το εσωτερικό τους.



Τοποθετήστε τις άδειες ντομάτες και τις πιπεριές σε ένα ταψί και προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.



Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζεστάνετε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 5-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.



Ρίξτε στο τηγάνι τον μοσχαρίσιο κιμά, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι. Μαγειρέψτε για ακόμη 5-10 λεπτά, ανακατεύοντας, μέχρι ο κιμάς να ροδίσει.



Προσθέστε στον κιμά κοτόπουλο το εσωτερικό από τις ντομάτες και το νερό. Αφήστε το μείγμα να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέστε το ρύζι και αφήστε το μείγμα να πάρει βράση. Αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά.



Γεμίστε τις ντομάτες και τις πιπεριές με το μείγμα του κιμά και του ρυζιού. Σκεπάστε τις ξανά με τα καπάκια που κρατήσατε, περιχύστε με το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε.



Βάλτε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε για 30 λεπτά.



Στη συνέχεια, γυρίστε προσεκτικά τις πιπεριές και συνεχίστε το ψήσιμο για περίπου 30 λεπτά ακόμη, μέχρι οι πιπεριές και οι ντομάτες να μαλακώσουν καλά.



Σερβίρετε προαιρετικά με φέτα.

Πηγή: newsbeast.gr

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