Οδηγός περιποίησης για μείωση του φριζαρίσματος στα σγουρά μαλλιά!

Αν έχεις σγουρά ή σπαστά μαλλιά, γνωρίζεις πως η σωστή ενυδάτωση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά στην εικόνα τους.

Οι μπούκλες χρειάζονται υγρασία για να παραμένουν ελαστικές, λαμπερές και με όμορφο σχήμα, και το moisture layering έρχεται να κάνει ακριβώς αυτό, μέσα από μια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων.

Η φιλοσοφία θυμίζει αρκετά το layering που ακολουθούμε στην skincare ρουτίνα: ξεκινάς με πιο ανάλαφρες υφές που προσφέρουν ενυδάτωση και συνεχίζεις με προϊόντα που βοηθούν να «κλειδωθεί» η υγρασία.

Τι ακριβώς είναι το moisture layering;



Πρόκειται για μια τεχνική κατά την οποία εφαρμόζεις τα προϊόντα περιποίησης με συγκεκριμένη σειρά, από τα πιο ελαφριά προς εκείνα που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία και κράτημα.

Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα σγουρά μαλλιά, καθώς η καμπυλωτή μορφή της τρίχας δεν επιτρέπει στα φυσικά έλαια του τριχωτού να κατανέμονται εύκολα σε όλο το μήκος. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι μπούκλες συχνά εμφανίζουν ξηρότητα και αυξημένη πορώτητα.

Στη συγκεκριμένη ρουτίνα μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικές κατηγορίες συστατικών. Τα humectants, όπως η γλυκερίνη και η πανθενόλη, προσελκύουν υγρασία, ενώ τα emollients και τα έλαια συμβάλλουν στη μαλακή υφή της τρίχας και στη διατήρηση της ενυδάτωσης.

Όλα ξεκινούν από το λούσιμο



Δεν χρειάζεται να περιμένεις να στεγνώσουν τα μαλλιά για να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Αντίθετα, το styling καλό είναι να γίνεται όσο η τρίχα είναι πολύ νωπή, ώστε να διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία.

Μετά το λούσιμο, ξεκίνα με ένα ελαφρύ ενυδατικό προϊόν, όπως ένα mist ή ένα λεπτόρρευστο leave-in conditioner. Εφάρμοσέ το κυρίως στα μήκη και τις άκρες, όπου η ξηρότητα είναι συνήθως πιο έντονη.

Ώρα για να αναδείξεις το curl pattern



Αφού έχεις δημιουργήσει την ενυδατική βάση, μπορείς να περάσεις στο προϊόν που θα δώσει σχήμα στις μπούκλες.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις, μπορείς να επιλέξεις curl cream ή gel. Η κρέμα είναι ιδανική αν προτιμάς πιο μαλακές και ελαστικές μπούκλες, ενώ το gel προσφέρει μεγαλύτερο κράτημα και βοηθά το σχήμα να διατηρηθεί για περισσότερη ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις πολλά προϊόντα για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στις μπούκλες, η σωστή ισορροπία είναι το παν.

Το σωστό στέγνωμα ολοκληρώνει τη ρουτίνα



Για το στέγνωμα, το diffuser είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Κράτησέ το κοντά στα μαλλιά και μετακίνησέ το απαλά γύρω από το κεφάλι, αποφεύγοντας να πιέζεις συνεχώς τις μπούκλες μέσα στη φυσούνα.

Έτσι μειώνεις τις πιθανότητες να δημιουργηθεί έντονο φριζάρισμα και βοηθάς το φυσικό σχήμα των curls να παραμείνει αναλλοίωτο.

Όταν τα μαλλιά έχουν στεγνώσει περίπου κατά 80-90%, μπορείς, αν το χρειάζεσαι, να ολοκληρώσεις με ελάχιστες σταγόνες ενός ελαφριού ελαίου. Το συγκεκριμένο βήμα προσφέρει επιπλέον απαλότητα και βοηθά να διατηρηθεί η ενυδάτωση.

Πώς θα κρατήσεις το αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα



Η φροντίδα των curls δεν τελειώνει αμέσως μετά το λούσιμο. Για να παραμένουν όμορφα και τις επόμενες ημέρες, απόφυγε το υπερβολικά συχνό λούσιμο και κάνε ένα μικρό refresh όταν χρειάζεται.

Λίγο νερό ή ένα curl-refreshing mist μπορεί να είναι αρκετό για να επαναφέρεις το σχήμα. Κάνε απαλό scrunch με τα χέρια και, αν τα μαλλιά σου χρειάζονται περισσότερη ενυδάτωση, πρόσθεσε μια πολύ μικρή ποσότητα leave-in conditioner.

Και η ώρα του ύπνου έχει σημασία



Ακόμη και ο τρόπος που κοιμάσαι μπορεί να επηρεάσει το πόσο όμορφες θα είναι οι μπούκλες σου την επόμενη ημέρα. Μια μεταξωτή μαξιλαροθήκη ή ένα silk bonnet περιορίζουν την τριβή, άρα και το φριζάρισμα, ενώ παράλληλα βοηθούν να διατηρηθεί το σχήμα των curls.

Αν τα μαλλιά σου είναι περισσότερο σπαστά παρά σγουρά, μπορείς πριν κοιμηθείς να τα πλέξεις πολύ χαλαρά. Το πρωί θα έχεις πιο φυσικούς και ανάλαφρους κυματισμούς.

Πηγή: govastileto.gr

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