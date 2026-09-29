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The Voice Βουλγαρίας: Κριτής του σόου τραγούδησε στα ελληνικά... Σώτη Βολάνη

voice
clock 22:00 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ελληνικό άρωμα είχε το τελευταίο επεισόδιο του The Voice της Βουλγαρίας, όταν ένας από τους κριτές πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το "Πόσο μου λείπει" του Σώτη Βολάνη.

Ο 32χρονος, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα των coaches της βουλγαρικής εκδοχής του μουσικού reality τον Σεπτέμβριο, ανταποκρίθηκε στην ελληνική πρόκληση και τραγούδησε το κομμάτι στα ελληνικά, με ιδιαίτερα καλή προφορά.

«Έχουμε έναν πραγματικό Έλληνα θεό στο Voice της Βουλγαρίας», γράφουν οι επίσημοι λογαριασμοί του σόου μουσικής.

@glasatnabulgaria

😎 Имаме си истински гръцки бог в „Гласът на България“!

♬ original sound - Гласът на България

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