Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: "Τα τελευταία χρόνια παχαίνω, είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου"

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τη σχέση της με το φαγητό, σχολιάζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχει χρειαστεί να είναι πιο προσεκτική με τη διατροφή της.

«Προσέχω τη διατροφή μου, θα ήθελα να μην την προσέχω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά, αλλά δεν τα τρώω ποτέ. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω να παχαίνω, δεν μου αρέσει για εμένα και γι’ αυτό δεν τα τρώω. Από εκεί και πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά», είπε η ηθοποιός.

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