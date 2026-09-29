Ανείπωτη τραγωδία: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και «έφυγε» από τη ζωή. Ο αθλητής του Βύρωνα Καβάλας, σε παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Αίαντα Παναγίας την Κυριακή, που διεξάγονταν στη Θάσο, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το παιχνίδι διακόπηκε και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η ανάρτηση του ΑΠΣ Βύρωνα Καβάλας:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

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