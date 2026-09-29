Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Σήφης και ο Φίλιππος καταρρέουν στη σκέψη ότι μπορεί να χάσουν τον πατέρα τους

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Δυο Μαύρα Πουκαμίσα";

Σήφης και ο Φίλιππος καταρρέουν στη σκέψη ότι μπορεί να χάσουν τον πατέρα τους, ενώ οι μέχρι τώρα διαφορές τους περνούν σε δεύτερο πλάνο λόγω της κρίσιμης κατάστασης. Ο Μανούσος στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί να τους στηρίξει όσο περιμένουν νέα για την υγεία του Λευτέρη.

Ένα απρόσμενο «ναι» της Σοφίας κάνει τον Νικήτα να πιστέψει πως η μητέρα του αποδέχεται πλέον την Ελπίδα. Με αυτή την εντύπωση, της κάνει πρόταση γάμου και εκείνη δέχεται συγκινημένη. Οι δυο τους χαίρονται για τον αρραβώνα τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι η Σοφία εξακολουθεί να αντιτίθεται στη σχέση και καταστρώνει ένα σχέδιο για να τους χωρίσει.

Στην Αθήνα, ο Μιχάλης βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας της Ρίτας. Εκείνη τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση και στη συνέχεια απαιτεί χρήματα, προκειμένου να μη μιλήσει στη Μαρκέλλα για όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους. Ο Μιχάλης παγιδεύεται και βλέπει τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η αλήθεια να μεγαλώνει.

Διαβάστε επίσης

Χρηστίδου: «Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου»

Μαρία Μαζωνάκη: «Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε»