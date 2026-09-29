Ανδρουλάκης: Τα υπερέσοδα του ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ΕΦΚ – Η πρόταση με τις τρεις βασικές παρεμβάσεις

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Προτάσεις για τη μείωση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Ανδρουλάκης ανέλυσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αγορά καυσίμων και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην υγειονομική κάλυψη των νησιωτικών περιοχών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για τις προτάσεις του κόμματος σχετικά με την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Αρκαλοχώρι, πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ζημιών. Επισήμανε ότι ακόμη και σήμερα ηλικιωμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν σε κοντέινερ.

«Ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, άνθρωποι ηλικιωμένοι μένουν στα κοντέινερ. Και αυτό είναι μια ντροπή για το ελληνικό κράτος», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το υπουργείο Υποδομών θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του Αρκαλοχωρίου για την ευρύτερη περιοχή.

«Το Αρκαλοχώρι ήταν μια κωμόπολη με χιλιάδες κατοίκους. Ήταν η παραγωγική καρδιά όλης της ευρύτερης περιοχής», είπε, προσθέτοντας πως, ενώ προχωρά η κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου, η σεισμόπληκτη περιοχή δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.

Περνώντας στο ζήτημα της ακρίβειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα αυξημένα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ.

«Η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ στο οκτάμηνο ήταν κατά 1,2 δισ. ευρώ υψηλότερα από τα προϋπολογισθέντα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για αξιοποίηση των επιπλέον εσόδων με στόχο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Όπως εξήγησε, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις: το κράτος και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα διυλιστήρια και τον έλεγχο ολόκληρης της ενδιάμεσης διαδικασίας στην αγορά καυσίμων.

«Είναι το κράτος και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα διυλιστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία», ανέφερε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να κατευθυνθούν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

«Πρέπει να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια και να μειώσουμε και μέσω της αξιοποίησης του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει και μέσω του προϋπολογισμού δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παρέμβαση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου «είναι πάνω από μισό δισ.», συνυπολογίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό και τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ.

Παρεμβάσεις στα διυλιστήρια και ενεργειακή πολιτική

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη παρέμβασης και στα διυλιστήρια, παράλληλα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

«Τα διυλιστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές», είπε, εξηγώντας ότι η υψηλή τιμή των καυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης και, κατά συνέπεια, σε χαμηλότερα έσοδα για το κράτος.

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

«Εμείς προτείναμε στη ΔΕΘ να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα φορολογεί τα υπερκέρδη», ανέφερε.

Στο ζήτημα της ακρίβειας και της ενεργειακής πολιτικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

«Όσο περνάνε οι μέρες κερδίζουν από τον ΦΠΑ παραπάνω. Όσο περνούν οι μέρες υπάρχει ένα σημείο καμπής. Όταν η κατανάλωση πέσει ραγδαία, τότε θα καταλάβουν τι λανθασμένη πολιτική έχουν ακολουθήσει», ανέφερε.

Ρεύμα

Μιλώντας για την ηλεκτρική ενέργεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μετακίνηση των νοικοκυριών από τα κυμαινόμενα στα σταθερά τιμολόγια.

«Τα σταθερά τιμολόγια είναι φθηνότερα και μπορούν να κάνουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα, ώστε να αποφύγουμε ένα μεγάλο κομμάτι να τιμολογείται βάσει του Χρηματιστηρίου Ενέργειας», σημείωσε.

Στη συνέχεια άσκησε ευρύτερη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας: «Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία».

Υγεία, παιδεία και δημογραφικό: Προτάσεις και παρεμβάσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην κατάσταση στον χώρο της υγείας και στους ελέγχους των ιδιωτικών δομών.

Αναφέρθηκε στην κατάργηση, επί Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστήριξε, του σώματος ελεγκτών που είχε δημιουργηθεί επί Αλέκου Παπαδόπουλου, τονίζοντας ότι απαιτούνται έλεγχοι στις ιδιωτικές δομές υγείας.

«Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Παρουσίασε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας την ανάγκη για υγειονομικό χάρτη και ελέγχους στις ιδιωτικές δομές.

«Η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει υγειονομικό χάρτη, θέλει ελέγχους στις ιδιωτικές δομές», είπε, κάνοντας λόγο για ανάγκη ισχυρής δημόσιας υγείας αλλά και ελέγχου της ιδιωτικής αγοράς.

Όπως σημείωσε, ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και τις τιμές. «Εμείς προτείναμε με τροπολογία στη Βουλή να υπάρχει τιμοκατάλογος και να ξέρεις όταν πας σε μια ιδιωτική δομή τι κοστίζει το κάθε πράγμα», ανέφερε.

Για τον ιατρικό τουρισμό, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την ανάπτυξή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κανόνες και διαφάνεια.

«Συμφωνούμε, αρκεί να υπάρχουν κανόνες. Συμφωνούμε αρκεί να υπάρχει διαφάνεια», είπε.

Αναφερόμενος στις ανάγκες του ΕΣΥ και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού.

«Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς, στους νοσηλευτές», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα το νοσοκομείο της Σάμου, όπου, όπως είπε, δεν υπήρχε μόνιμος παιδίατρος.

«Ένα νησί που έχει σχεδόν 30.000 κόσμο. Αυτά τα πράγματα», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δημοσιονομική δαπάνη.

«Τα λεφτά που ρίχνουμε στην υγεία και την παιδεία μπορούμε να τα μετράμε δημοσιονομικά, όπως άλλες δαπάνες, όταν αφορούν τον πυρήνα της χώρας, που είναι το δημογραφικό, που είναι οι νέες γενιές, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη;», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ακόμη στην πρόταση του κόμματος για τη χρηματοδότηση της υγείας, της παιδείας και των πολιτικών για το δημογραφικό στα νησιά.

Όπως είπε, θα προτείνει τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί, στον οποίο θα κατευθύνονται τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ σε σχέση με τον χαμηλότερο συντελεστή.

«Να υπάρξει ένας ειδικός λογαριασμός για κάθε νησί, όπου σε αυτόν τον λογαριασμό τι θα μπαίνει; Ο επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττεται κάθε χρόνο με τον σημερινό συντελεστή σε σχέση με τον κατώτατο συντελεστή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιούνται για την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού στα νησιά.

«Εγώ λοιπόν θα το καταθέσω τροπολογία άμεσα στη Βουλή. Περιμένω την κυβέρνηση να το στηρίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δημόσιες υπηρεσίες, αγορά και θεσμικές αλλαγές

Αναφερόμενος στις ιδιωτικές κλινικές, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα και ζήτησε κανόνες και ελέγχους στην αγορά.

«Εμείς θέλουμε να βάλουμε κανόνες στην αγορά. Όλη αυτή η έλλειψη κανόνων και ελέγχων δημιουργεί ασυδοσία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η ιδεολογία μας τι λέει; Ισχυρό κράτος για καλές δημόσιες υπηρεσίες και κανόνες στην αγορά για να μην υπάρχει ούτε αισχροκέρδεια, ούτε αδιαφάνεια, ούτε περίεργες πρακτικές».

Μιλώντας για την τηλεϊατρική στα νησιά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού δεν αρκεί, καθώς απαιτείται ολοκληρωμένος μηχανισμός λειτουργίας και αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών.

«Υπάρχει το μηχάνημα. Το δουλεύει τι σημαίνει; Αν τύχει ένα έκτακτο περιστατικό, είναι πλήρως στελεχωμένος ο μηχανισμός αντιμετώπισης; Όχι, δεν είναι», είπε, σημειώνοντας πως χρειάζεται «μια ολόκληρη διαδικασία λειτουργίας του συστήματος».

Όπως ανέφερε, σε ένα οργανωμένο σύστημα τηλεϊατρικής θα πρέπει να υπάρχει και δομή στην Αθήνα που να μπορεί να κατευθύνει κάθε περιστατικό, με συνεχή παρουσία και υποστήριξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του ΕΣΥ αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Αν οι πολίτες ένιωθαν καλά με το σημερινό σύστημα δημόσιας υγείας, δεν θα αντιδρούσαν μέσα στα νοσοκομεία», ανέφερε, καλώντας να εξεταστεί η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και να ζητηθεί η γνώμη των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και του τρόπου με τον οποίο ελέγχονται οι υπουργοί, συνδέοντάς το με το θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας.

«Εγώ θέλω να σας πω κάτι που αφορά την αξιοπιστία στην πολιτική», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του ’86 προβλέπει διαφορετικό τρόπο παραπομπής υπουργών στη Δικαιοσύνη.

«Εμείς τι προτείναμε; Δικαστικό συμβούλιο. Να φεύγει ο υπουργός μέσω δικαστικού συμβουλίου. Άρα οι δικαστές ελέγχουν και οι δικαστές κάνουν την παραπομπή και όχι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία», είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα της θεσμικής λειτουργίας συνδέεται συνολικά με την αξιοπιστία της πολιτικής, αναφέροντας ως παραδείγματα την ακρίβεια και τη δημόσια υγεία.

Πολιτική αλλαγή και εκλογές

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στο πρόγραμμα και την πολιτική αυτονομία του κόμματός του.

«Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μια διαφορετική πολιτική πρόταση.

«Εμείς τι λέμε; Θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις μπορείς να υλοποιήσεις αυτά που λες», είπε.

«Η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο, δεν τον διχάζει», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «μπορεί να φέρει καλύτερες και σημαντικότερες αλλαγές και καλύτερη καθημερινότητα».

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