"Η αναπηρία στη Βιτρίνα": Κάλεσμα συμμετοχής στη 2η κοινωνική δράση σε Ηράκλειο και Γάζι

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Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου προσκαλεί τα μέλη του να δηλώσουν συμμετοχή στη δεύτερη διοργάνωση της δράσης «Η Αναπηρία στη "Βιτρίνα"», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο και το Γάζι από 19 έως 31 Οκτωβρίου. Η δράση υλοποιείται από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και την ΑΜΚΕ akako.gr, με τη συνδρομή της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκειά της, ένα αμαξίδιο, με ή χωρίς μανεκέν, θα τοποθετηθεί ως στατικό έκθεμα στη βιτρίνα κάθε συμμετέχοντος καταστήματος. Το έκθεμα θα συνοδεύεται από ενημερωτική αφίσα και QR code, μέσω του οποίου το κοινό θα μπορεί να διαβάσει σύντομο περιεχόμενο για την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τα εμπόδια που περιορίζουν την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία.

Το αμαξίδιο δεν χρησιμοποιείται ως σύμβολο λύπησης ούτε ως μέσο προσομοίωσης της ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Η παρουσία του στη βιτρίνα ανοίγει μια συζήτηση για το κατά πόσο ο εμπορικός και δημόσιος χώρος της πόλης είναι πραγματικά προσβάσιμος σε όλους τους ανθρώπους.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2025, με τη συμμετοχή 25 καταστημάτων του Ηρακλείου και του Γαζίου (δείτε την εδώ). Η ανταπόκριση του κοινού και των επιχειρήσεων έδειξε ότι οι βιτρίνες μπορούν να γίνουν σημεία ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου για την αναπηρία και την πρόσβαση.

Όροι συμμετοχής

Κάθε συμμετέχον κατάστημα θα χρειαστεί να:

· διαθέτει βιτρίνα ή άλλο εμφανές και ασφαλές σημείο για την τοποθέτηση του εκθέματος.

· φιλοξενήσει το αμαξίδιο και το συνοδευτικό υλικό για όλη τη διάρκεια της δράσης.

· τοποθετήσει την αφίσα και το QR code σε ευδιάκριτη θέση.

· ορίσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας.

· επιτρέψει τη φωτογραφική καταγραφή της βιτρίνας, σύμφωνα με τους όρους της δράσης.

· είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

· υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό συμμετοχής και φύλαξης του εξοπλισμού.





🔹 Δήλωση συμμετοχής

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα έως 9 Οκτωβρίου: 1. να συμπληρώσουν την φόρμα Google forms που βρισκεται εδώ (προτείνεται),

ή εναλλακτικά,





2. να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο email του Συλλόγου: [email protected]

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύετε από τα παρακάτω στοιχεία:

· Διακριτικός τίτλος καταστήματος

· ΑΦΜ επιχείρησης

· Ακριβής διεύθυνση του καταστήματος

· Ιστοσελίδα ή επαγγελματική σελίδα της επιχείρησης (facebook ή άλλη)

· Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας

· Τηλέφωνο επικοινωνίας

· Email επικοινωνίας

Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη πρόταση: «Δηλώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος/η να εκπροσωπώ το κατάστημα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους “Όρους Συμμετοχής και Ηλεκτρονικής Αποδοχής στη δράση ‘Η Αναπηρία στη Βιτρίνα’ — Ηράκλειο 2026”.

Η συμπλήρωση της φόρμας αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής, θα ακολουθήσει επικοινωνία με κάθε επιχείρηση για την

οριστικοποίηση της συμμετοχής, την παράδοση του εξοπλισμού και την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου στο 6936513622 ή στο [email protected].

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