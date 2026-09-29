"Κινούμενη άμμος" το πολιτικό σκηνικό - Ακρίβεια και... αλαζονεία στο μικροσκόπιο

Κινήσεις εξωστρέφειας αναζητάει ξανά το Μέγαρο Μαξίμου και μέσα από τις κυλιόμενες μετρήσεις σκανάρει τις δυνητικές δεξαμενές της ΝΔ, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνει θεαματική βελτίωση στο περιβάλλον πίεσης τόσο από τα δεξιά όσο και στο κέντρο. Παρά την αδιαμφισβήτητη δημοσκοπική πρωτιά, στη ΝΔ υπολογίζουν τις κινήσεις τους, καθώς η αυτοδυναμία δείχνει ουτοπική. Με το βλέμμα στραμμένο στο φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά η κυβέρνηση έχει παράλληλα να αντιμετωπίσει την αδιευκρίνιστη ψήφο και τους ψηφοφόρους που την αξιολογούν αρνητικά για την ακρίβεια, και αποτελούν σημαντικά αγκάθια στον δρόμο προς τις κάλπες, μαζί με τις αλαζονικές δηλώσεις στελεχών που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση.

Στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία μετά την μικρή δημοσκοπική άνοδο. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει να κρατήσει ψηλά στην «ατζέντα» του την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ενέργειας, δεδομένου ότι αποτελούν, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, το No 1 πρόβλημα της καθημερινότητας. Παράλληλα κρατά ψηλά τις αλαζονικές δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της ΝΔ. Την ίδια ώρα, υπό συνθήκες δημοσκοπικής πίεσης εξαιτίας της παρουσίας της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, το δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς» επέτρεψε στο ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τον «διμέτωπο».

«Η ΕΛΑΣ έκλεισε τον πρώτο κύκλο της και τώρα μπαίνει στο δεύτερο που είναι καθαρά προεκλογικός. Σε αυτόν το δεύτερο κύκλο ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά για να θέσει ένα καθαρό δίλημμα διακυβέρνησης και να αναδείξει ρεαλιστικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας». Με αυτά τα λόγια, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα συνόψισε την κεντρική γραμμή της ΕΛΑΣ για το επόμενο διάστημα και ενώ μικραίνει η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ.

Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού επικρατεί προβληματισμός για τις χαμηλές πτήσεις στα ποσοστά του κινήματος που ενώ ξεκίνησε στην 4η θέση έφτασε στην 8η, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ η πρόεδρός του έχει χάσει την πρωτιά στη δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, που κατείχε στις αρχές του καλοκαιριού.

Την ίδια ώρα, μαίνεται η αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Ολιγωρία καταλογίζει η αντιπολίτευση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα για πλειοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μετρά το εισόδημα των πολιτών, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών δείχνοντας προς την Τετάρτη, όποτε και θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις.

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