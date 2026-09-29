Νέοι κανόνες στο ποδόσφαιρο από τη σεζόν 2026-27 – Τι αλλάζει στις καθυστερήσεις, τις αλλαγές και τους τραυματισμούς

Σημαντικές αλλαγές στους Κανόνες Παιχνιδιού ισχύουν από την 1η Ιουλίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να γίνει πιο γρήγορη η εξέλιξη των αγώνων.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν όχι μόνο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και το ερασιτεχνικό, επομένως έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και στη Γ’ Εθνική.

Πέντε δευτερόλεπτα για πλάγιο και άουτ

Μία από τις αλλαγές αφορά τις εκτελέσεις πλαγίων και ελεύθερων από τέρματος. Εφόσον ο διαιτητής διαπιστώσει ότι ένας ποδοσφαιριστής καθυστερεί σκόπιμα, μπορεί να ξεκινήσει ορατή αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων.

Αν ο παίκτης δεν εκτελέσει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το πλάγιο άουτ παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα. Στην περίπτωση του ελεύθερου από τέρματος, η παράβαση οδηγεί σε κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα.

Δέκα δευτερόλεπτα για την αποχώρηση σε αλλαγή

Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο στις αλλαγές. Ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εντός δέκα δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα δοθεί το σχετικό σήμα.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, ο αντικαταστάτης δεν θα μπορεί να μπει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να περιμένει την πρώτη διακοπή μετά την παρέλευση ενός λεπτού αγώνα.

Ένα λεπτό εκτός μετά από τραυματισμό

Αλλαγές υπάρχουν και στη διαχείριση των τραυματισμών. Ποδοσφαιριστής που θα δεχθεί περίθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου ή θα προκαλέσει διακοπή του παιχνιδιού λόγω τραυματισμού θα πρέπει, κατά κανόνα, να παραμείνει εκτός για ένα λεπτό πριν επιστρέψει.

Η επιστροφή του θα γίνεται μόνο με την άδεια του διαιτητή.

Υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τερματοφύλακες, καθώς και περιπτώσεις τραυματισμών που προκλήθηκαν από παράβαση η οποία τιμωρείται με κάρτα.

Στόχος η μείωση των καθυστερήσεων

Οι συγκεκριμένες αλλαγές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια για τον περιορισμό των σκόπιμων καθυστερήσεων και την επιτάχυνση της επανέναρξης του παιχνιδιού.

Παράλληλα, οι νέοι Κανόνες Παιχνιδιού περιλαμβάνουν τροποποιήσεις που αφορούν το πρωτόκολλο VAR και τον πειθαρχικό έλεγχο.

Οι αλλαγές έχουν ιδιαίτερη σημασία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς εφαρμόζονται και στις χαμηλότερες κατηγορίες, επηρεάζοντας από τη νέα σεζόν την καθημερινότητα διαιτητών, ποδοσφαιριστών και ομάδων στα γήπεδα.

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