Πρόστιμο από UEFA στον ΟΦΗ

Μια απρόσμενη εξέλιξη προκύπτει για τον ΟΦΗ από το ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ στην ηρακλειώτικη ομάδα, με την ποινή να αφορά την παρουσία φιλάθλων σε σκάλες και διαδρόμους του γηπέδου, παράβαση που καταγράφεται ως «blocking of public passageways»..

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Europa League, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 3-0 στις 20 Αυγούστου.

Για την ίδια αναμέτρηση επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ύψους 10.750 ευρώ.Για το εν λόγω θέμα η UEFA είναι πολύ αυστηρή, καθώς θεωρεί απαραίτητο οι σκάλες και οι διάδρομοι του γηπέδου να μην είναι κατειλημμένες από κόσμο, κάτι που δεν έγινε στις θύρες που ήταν ανοιχτές σε αυτό το παιχνίδι του ΟΦΗ.