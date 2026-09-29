Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στην ασιατική τουρνέ, επικρατώντας με 6-4, 6-3 του Ρίνκι Χιτζικάτα και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του τουρνουά ATP 500 στο Τόκιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.44 στην παγκόσμια κατάταξη, παρουσιάστηκε συγκεντρωμένος από το πρώτο λεπτό και χρειάστηκε μόλις 66 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του 25χρονου Αυστραλού, Νο.82 στον κόσμο.

Στο πρώτο σετ, οι δύο αθλητές διατήρησαν με συνέπεια τα σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει. Αυτή ήρθε στο 5-4, όταν ο Έλληνας άσος εκμεταλλεύτηκε την πίεση στον αντίπαλό του, πέτυχε το πρώτο μπρέικ της αναμέτρησης και έκανε το 1-0 στα σετ.

Με την ψυχολογία πλέον υπέρ του, ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στο δεύτερο σετ. Πίεσε από νωρίς το σερβίς του Χιτζικάτα και κατάφερε να πάρει γρήγορα το μπρέικ για το 2-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας τενίστας διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά του, κράτησε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα σερβίς του και έφτασε στην τελική επικράτηση με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει πλέον την πορεία του στην ιαπωνική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας ότι η συνέχεια θα είναι σαφώς πιο απαιτητική. Στον επόμενο γύρο του ATP 500 του Τόκιο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Τέιλορ Φριτζ, Ραφαέλ Χόδαρ, Τομάς Ετσεβέρι και Λούκα Βαν Άσε, περιμένοντας να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.

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