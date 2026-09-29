Ηράκλειο: Η απολογία του 40χρονου για τις παρακολουθήσεις γυναικών και το υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, κατηγορούμενος για μια σοβαρή υπόθεση συστηματικής παρακολούθησης νεαρών γυναικών και κατοχής εκατοντάδων αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα το περασμένο Σάββατο, από όπου και έλαβε τριήμερη προθεσμία για να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.





Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε μετά από καταγγελίες τριών κοπελών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, οι οποίες είχαν αντιληφθεί ότι ένας άγνωστος άνδρας τις ακολουθούσε επίμονα στις καθημερινές τους μετακινήσεις και κατέγραφε τις κινήσεις τους μέχρι τα σπίτια τους.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου έστησαν συντονισμένη επιχείρηση και εντόπισαν τον 40χρονο τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, την ώρα που βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της 18χρονης, προχωρώντας στην επ' αυτοφώρω σύλληψή του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ακόμα πιο σοβαρά ευρήματα.

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Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB sticks) εντοπίστηκαν:



• Βίντεο από τις προσωπικές στιγμές των θυμάτων, τα οποία ο κατηγορούμενος είχε καταγράψει κρυφά μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους.



• Περισσότερα από 100 αρχεία (βίντεο και φωτογραφίες) με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος του 40χρονου έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παρακολούθηση, καθώς και για την κατοχή του παράνομου πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Όλα τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του υλικού και να εξακριβωθεί αν ο κατηγορούμενος εμπλέκεται σε περαιτέρω διακίνηση ή αν υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση και το αν θα κριθεί προφυλακιστέος.

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