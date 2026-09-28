''Ηγεσία, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός'' και παρουσίαση βιβλίου της Β.Κόρδη, στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Ανώγεια

Το βιβλίο της Βαλεντίνας Κόρδη «Ο Ηγέτης δεν Φοβάται τον Καθρέφτη» παρουσιάζεται στο Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής, ανοίγοντας έναν διάλογο για την ηγεσία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επόμενη ημέρα της Κρήτης

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 | 19:00 | Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής

Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο ηγούμαστε σήμερα να διαμορφώσει την Κρήτη του αύριο; Πώς μετατρέπεται ένα προσωπικό όραμα σε συλλογική κουλτούρα; Πώς εξελίσσεται μια επιχείρηση διατηρώντας την ταυτότητά της; Ποια σχέση μπορούν να αναπτύξουν η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός με τον τόπο και τους ανθρώπους του;

Με αφετηρία το νέο βιβλίο της Βαλεντίνας Κόρδη, «Ο Ηγέτης δεν Φοβάται τον Καθρέφτη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books, το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής φιλοξενεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ηγεσία, Επιχειρηματικότητα, Τουρισμός και Πολιτισμός: οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Κρήτης».

Στη συζήτηση συμμετέχουν η Βαλεντίνα Κόρδη, Mindset & High Performance Expert, συγγραφέας και σύμβουλος ηγεσίας, η Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, Πρόεδρος της Phāea και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, CEO της Χαλκιαδάκης Α.Ε., ο Μιχάλης Τσικνάκης, CEO Sporting Goods του JD Group, και ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Ανωγείων.

Τη συζήτηση συντονίζει η Χριστίνα Τριποδιανάκη, FounderCTCommunications, Επιστημονική Διευθύντρια του Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής.

Ο ηγέτης ως καθρέφτης

Στον πυρήνα του βιβλίου της Βαλεντίνας Κόρδη βρίσκεται η έννοια του «καθρέφτη»: η νοοτροπία και η συμπεριφορά ενός ηγέτη αντανακλώνται στην ομάδα του και, σταδιακά, διαμορφώνουν την κουλτούρα ολόκληρου του οργανισμού.

Η αυτογνωσία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η οραματική σκέψη, η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια, η ενεργητική ακρόαση, η συμπερίληψη, η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα προσεγγίζονται ως καθημερινές πρακτικές ηγεσίας που επηρεάζουν την απόδοση, τις σχέσεις και τη δυνατότητα ενός οργανισμού να εξελίσσεται.

Με αφετηρία αυτές τις έννοιες, η παρουσίαση του βιβλίου μετατρέπεται σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από πραγματικές διαδρομές ηγεσίας και διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης.

Από την επιχείρηση στον τόπο

Η συζήτηση θα εξετάσει πώς μια οικογενειακή επιχειρηματική κληρονομιά μπορεί να εξελίσσεται και να αποκτά νέα ταυτότητα, πώς η ανάπτυξη και η διεθνοποίηση μπορούν να συνυπάρχουν με την αυθεντικότητα, πώς η εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε οργανωσιακή κουλτούρα και πώς ένα προσωπικό όραμα αποκτά συλλογική διάσταση.

Ιδιαίτερη θέση θα έχει η σχέση τουρισμού και πολιτισμού, καθώς και η ευθύνη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας απέναντι στον τόπο στον οποίο αναπτύσσεται. Πώς μπορεί η πολιτιστική ταυτότητα να παραμένει ζωντανή μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης ανάπτυξης; Πώς μπορεί ο τουρισμός να λειτουργήσει ως φορέας ουσιαστικής γνωριμίας με έναν τόπο; Και πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να δημιουργεί οικονομική αξία παράλληλα με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα;

Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, ο διάλογος θα μεταφέρει την έννοια της ηγεσίας από τον οργανισμό στην κοινότητα, διερευνώντας πώς διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες μπορούν να συναντηθούν σε ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη ενός τόπου.

Η Κρήτη στον καθρέφτη

Στο τελευταίο μέρος, η συζήτηση ανοίγει στη μεγαλύτερη εικόνα: αν η Κρήτη ήταν ένας οργανισμός, ποια στοιχεία της κουλτούρας της θα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη δύναμή της για το μέλλον και ποια χρειάζεται να εξελιχθούν;

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη ενισχύει τη διεθνή παρουσία της, η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός μπορούν να συναντηθούν σε μια κοινή προοπτική που συνδέει την ανάπτυξη με την ταυτότητα, την εξωστρέφεια με τον τόπο και την καινοτομία με τη συνέχεια.

Η επιλογή του Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής ως τόπου αυτής της συζήτησης αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένας χώρος που γεννήθηκε μέσα από την οικογενειακή μνήμη και το όραμα της Κωστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου και εξελίσσεται σε έναν ζωντανό οργανισμό αφιερωμένο στη γνώση, την εκπαίδευση, την έρευνα, τη σύγχρονη δημιουργία και τη διεθνή ανάδειξη της υφαντικής κληρονομιάς των Ανωγείων, γίνεται το σημείο συνάντησης για μια συζήτηση που κοιτάζει προς το μέλλον.

Γιατί, όπως υπογραμμίζει το βιβλίο, η ηγεσία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αυτογνωσίας, ανάπτυξης και προσαρμογής. Και ίσως η ίδια αρχή να αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους και τους οργανισμούς, αλλά και τους τόπους: να γνωρίζουν βαθιά την ταυτότητά τους, ώστε να μπορούν να εξελίσσονται με ουσία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026



Ώρα: 19:00



Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής, Ανώγεια Κρήτης

Συμμετέχουν

Βαλεντίνα Κόρδη



Mindset & High Performance Expert, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Ηγέτης δεν Φοβάται τον Καθρέφτη»

Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου



Πρόεδρος της Phāea, Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού

Χριστίνα Χαλκιαδάκη



CEO, Χαλκιαδάκης Α.Ε.

Μιχάλης Τσικνάκης



CEO Sporting Goods, JD Group

Σωκράτης Κεφαλογιάννης



Δήμαρχος Ανωγείων

Συντονισμός



Χριστίνα Τριποδιανάκη



Founder CT Communications, Επιστημονική Διευθύντρια, Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άγιος Νικόλαος: Με συναυλία του Βασίλη Σκουλά κλείνει το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών