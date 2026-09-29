ΠΑΓΝΗ: Στο «κόκκινο» η αναμονή στην ΩΡΛ – «Είμαστε χειρότερα από το 2019»

Σοβαρό πρόβλημα με τις χειρουργικές αίθουσες και τον χρόνο αναμονής καταγγέλλει η ΩΡΛ Κλινική του ΠΑΓΝΗ, θέτοντας επί τάπητος την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κλινική αναφέρει ότι έχει τη μεγαλύτερη αναμονή μεταξύ των κλινικών του νοσοκομείου, ενώ επισημαίνει ότι διαθέτει σήμερα 10 χειρουργικά τραπέζια ανά 4 εβδομάδες.

Όπως υποστηρίζει, ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 22% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του ΠΑΓΝΗ, το 1990, και μέχρι το 2022, ο αριθμός των χειρουργικών τραπεζιών παρέμενε σταθερός.

Η ΩΡΛ Κλινική αναφέρει ακόμη ότι, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα περιστατικά που υπάρχουν, χρειάζεται ένα χειρουργικό τραπέζι κάθε ημέρα. Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι στους χώρους της φιλοξενείται για έβδομη χρονιά και η Οφθαλμολογική Κλινική, γεγονός που, όπως σημειώνει, περιορίζει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες υποδομές.

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Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, η κλινική υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι σήμερα χειρότερη ακόμη και σε σχέση με το 2019, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι δεν διαφαίνεται άμεσα λύση στο πρόβλημα.

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