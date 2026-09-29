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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δεύτερη μέρα καταλήψεων σε σχολεία

κατάληψη
clock 09:42 | 29/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Για δεύτερη μέρα τελούν υπό κατάληψη σχολεία στην ΠΕ Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:

Γυμνάσιο και Λύκειο Αρκαλοχωρίου καθώς και το ΕΠΑΛ της περιοχής, Γυμνάσιο και Λύκειο της Νέας Αλικαρνασσού, το 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλειου, το 70 Γυμνάσιο Ηρακλειου, το 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το ΓΕΛ Γαζίου καθώς και το Γυμνάσιο Γουβών.

Σύμφωνα με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται τηλεκπαίδευση.

Στο Ρέθυμνο

Υπό κατάληψη βρίσκονται από χθες το 1ο Λύκειο Ρεθύμνου, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου, το 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, καθώς και το γενικό λύκειο Περάματος στον δήμο Μυλοποτάμου.

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