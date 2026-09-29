Κρήτη: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τα 150 γραμμάρια κάνναβης στο σπίτι τους

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Χειροπέδες φόρεσαν δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 22 και 29 ετών, μετά από έρευνα στο σπίτι όπου διέμεναν μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 150 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και το ποσό των 200 ευρώ.

Και οι δύο νεαροί αλλοδαποί, οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Ρεθύμνου.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα χθες (28.09.2026) το βράδυ από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην κοινή οικία δυο αλλοδαπών (22 και 29 ετών) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -148,4-γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό -200- ευρώ, ζυγαριά και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης .

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