Κρήτη: "Σκέφτονται μαζικές παραιτήσεις οι Διευθυντές των Κλινικών μετά τα "εντέλλεσθε"

Το ενδεχόμενο μαζικών παραιτήσεων των διευθυντών των κλινικών του Νοσοκομείου Χανίων ανοίγει, εάν προχωρήσουν οι μετακινήσεις Εντατικολόγων από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο για την κάλυψη εφημεριών.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Χανίων, Χριστούλα Πετράκη, τόνισε ότι το νοσοκομείο ήδη λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις και αυτή την περίοδο «δεν περισσεύει κανείς». Όπως εξήγησε, οι γιατροί των Χανίων στηρίζουν τους συναδέλφους τους στο Ρέθυμνο, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με μετακινήσεις προσωπικού από ένα νοσοκομείο που επίσης βρίσκεται στα όριά του.

Η κ. Πετράκη ανέφερε ότι το Νοσοκομείο Χανίων είναι το δεύτερο περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας, με περίπου 85.000 προσελεύσεις τον χρόνο στα ΤΕΠ , τα οποία, όπως είπε, λειτουργούν με μόλις δύο γιατρούς. Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και σε άλλες κλινικές.

Οι Παθολογικές Κλινικές έχουν, σύμφωνα με την ίδια, μόλις τέσσερις γιατρούς, ενώ μία γιατρός έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της. Υπάρχουν επίσης κλειστά κρεβάτια και χειρουργικά τραπέζια που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού.

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(Η πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ νομού Χανίων, Χριστούλα Πετράκη)

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη ΜΕΘ. «Εάν αποδιοργανωθεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τότε χάθηκαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ένωσης.

Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, με την κ. Πετράκη να προειδοποιεί ότι εάν δεν ανακληθεί το ενδεχόμενο των μετακινήσεων, μπορεί να τεθεί θέμα παραιτήσεων των διευθυντών όλων των κλινικών.

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