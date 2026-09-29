Δίκη για Τέμπη: Στο μικροσκόπιο τα κινητά σταθμάρχη και βοηθού μηχανοδηγού

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων, με 13 μάρτυρες να αναμένεται να καταθέσουν σήμερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η εξέταση τριών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Τα δύο αφορούν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και του θανόντος βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη. Το τρίτο αφορά την κλήτευση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου ως μαρτύρων.

Τα αιτήματα για Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο



Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας Ναλμπάντη, Όθωνας Παπαδόπουλος, το αίτημα για την κλήτευση του Άδωνι Γεωργιάδη σχετίζεται με δημόσια δήλωση που είχε κάνει λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι, εάν ο τότε υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής έλεγε πως υπήρχε πρόβλημα με την ασφάλεια των τρένων, κανείς δεν θα επιβιβαζόταν σε αυτά.

Από την άλλη πλευρά, η κλήτευση του Δημήτρη Μαρκόπουλου συνδέεται με την ιδιότητά του ως προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερεύνησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Τι αφορά η πραγματογνωμοσύνη στα κινητά τηλέφωνα



Το αίτημα για το κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη αφορά τη συσκευή που χρησιμοποιούσε υπηρεσιακά και η οποία παραδόθηκε από την αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του μετά το δυστύχημα.





Μέσω της πραγματογνωμοσύνης ζητείται να διερευνηθεί εάν ο βοηθός μηχανοδηγού επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχο είναι το αίτημα που έχουν καταθέσει συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη, το οποίο κατασχέθηκε μετά το δυστύχημα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απόπειρα επικοινωνίας με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιο Κουτσούμπα.

Για το συγκεκριμένο αίτημα, η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την αποδοχή του, προτείνοντας την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή.

Ειδικότερα, η εξέταση θα αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και MMS, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας μέσω εφαρμογών, όπως το Viber. Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα αρχεία, θα επιχειρηθεί η ανάκτησή τους.

Την εισαγγελική πρόταση είχαν υποστηρίξει τόσο οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας όσο και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα καταβαλλόταν προσπάθεια να εκδοθεί απόφαση για το συγκεκριμένο αίτημα κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Για τα δύο νεότερα αιτήματα αναμένεται να προηγηθεί η εισαγγελική πρόταση.

Οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στα Τέμπη



Για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη φορέων του ελληνικού σιδηροδρόμου, μεταξύ των οποίων ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Hellenic Train, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και το υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, μέσω πράξεων επικίνδυνων για την ασφάλεια της συγκοινωνίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις αυτές μπορούσαν να προκαλέσουν κοινό κίνδυνο για ξένα πράγματα και κίνδυνο για ανθρώπους, ενώ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη, για την οποία οι κατηγορούμενοι διώκονται από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, επισύρει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Ιωάννας Γάκα λόγω αλλαγής στην υπερασπιστική γραμμή

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Η κρίσιμη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τι πρέπει να ξέρουν οι συνταξιούχοι

Επιδότηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων ύψους έως 1.300 ευρώ για σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης