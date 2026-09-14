Δίκη για τα Τέμπη: Η πρόταση της εισαγγελέως για το κινητό του σταθμάρχη και οι πρώτες καταθέσεις συγγενών

Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα γίνει έλεγχος σε κλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές επικοινωνίας και αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκη για τα Τέμπη.

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με κεντρικό σημείο αναφοράς την εισαγγελική πρόταση επί του αιτήματος ελέγχου του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Το αίτημα αφορά την εξέταση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στη συσκευή και σε εφαρμογές όπως το Viber, καθώς και τον έλεγχο της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης, μετά από σχετική κατάθεση μάρτυρα για κενά στις επικοινωνίες της μοιραίας νύχτας.

Οι καταθέσεις και τα νέα στοιχεία στο ακροατήριο

Η αποδεικτική διαδικασία περιλαμβάνει καταθέσεις συγγενών θυμάτων, οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε ελλείψεις κατά την ανάκριση, στα ζητήματα γύρω από τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, αλλά και στα ερωτηματικά που προκύπτουν από το «εντεκάλεπτο κενό» στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Υπενθυμίζεται ότι για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση, βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες που μπορούν να επιφέρουν ποινή μέχρι και ισόβια κάθειρξη.

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