Κρήτη - αλκοόλ: Ανήλικος βρέθηκε σε κακή κατάσταση σε πλατεία

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Τα περιστατικά με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους απασχολούν καθημερινά πλέον το αστυνομικό δελτίο.

Στα Χανιά χθες τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί εκλήθησαν σε πλατεία της πόλης για επεισόδιο, ωστόσο αντίκρισαν έναν 17χρονο σε εμφανώς κακή κατάσταση μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο διαπιστώθηκε και από το αλκοτέστ που του έκαναν.

Στο Ρέθυμνο ένας επίσης 17χρονος χρησιμοποίησε την ταυτότητα ενήλικα φίλου του, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος σε κλαμπ. Συνεληθησαν τόσο ο ίδιος, οσο και η μητέρα του, καθώς και ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

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