Η Νίκαια ξενύχτησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Απολογούνται οι δύο γιατροί την ώρα της κηδείας

Η σοκαριστική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος το πανελλήνιο, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα αγάπης. Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13/9), μια ατελείωτη λαοθάλασσα είχε κατακλύσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου η σορός του κορυφαίου ερμηνευτή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η προσέλευση του κόσμου είναι τρομακτική σε όγκο, με την αγρυπνία να συνεχίζεται ολονύχτια, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να πουν το «ύστατο χαίρε» μέχρι τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού ήταν ανατριχιαστικές. Καθώς το όχημα που μετέφερε το μαύρο φέρετρο πλησίαζε με αργό ρυθμό τον προαύλιο χώρο, το πλήθος άρχισε να το ραίνει με λουλούδια φωνάζοντας ρυθμικά «Αθάνατος».

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας λευκά άνθη και με εμφανή τη θλίψη στα πρόσωπά τους, περιμένουν σιωπηλά και υπομονετικά στην ουρά.

Η θλίψη σμίγει με τη μουσική του παρακαταθήκη, καθώς εκατοντάδες πολίτες ενώνονται σε μια φωνή, σιγοτραγουδώντας με δάκρυα στα μάτια τις επιτυχίες που τους σημάδεψαν, όπως το «Φεύγω αλλά...» και το «Ώρες μικρές».

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο βαριά όταν από τα μεγάφωνα άρχισε να ηχεί το θρυλικό «Ώρες μικρές», λυγίζοντας και τους πιο ψύχραιμους.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Δευτέρα παρουσία του συγκεντρωμένου πλήθους, ενώ η ταφή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας.

«Πλημμύρισε» με τραγούδια του Μαζωνάκη η Νίκαια - Παίζουν στη διαπασών από δεκάδες οχήματα

Με ήχους από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη «πλημμύρισαν» οι δρόμοι της Νίκαιας και των γύρω περιοχών, καθώς δεκάδες οδηγοί έχουν στη διαπασών τις επιτυχίες του δημοφιλούς ερμηνευτή.

Σε όλο το οδικό δίκτυο γύρω από τον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς ολοένα και καταφθάνουν περισσότεροι άνθρωποι, με οχήματα, ταξί αλλά και τα πόδια, για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι γύρω από τον ναό είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Γιώργος Μαζωνάκης: To Humanity ανακοίνωσε τι θα κάνει με τις δωρεές αντί στεφάνων

Ηοικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε, αντί για στεφάνια, να στηριχθεί το έργο του Humanity Greece, συνεχίζοντας έτσι την προσφορά του.

Η εθελοντική οργάνωση γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας μέσα από ανάρτησή της, με κεντρικό μήνυμα «Αγαπώ σημαίνει...». «Ίσως τελικά να σημαίνει να αφήνεις κάτι από την αγάπη σου να συνεχίζει να υπάρχει και μετά από εσένα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου»

Το Humanity Greece είναι εθελοντική οργάνωση με εκατοντάδες ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και ευάλωτους ανθρώπους, ενώ παράλληλα παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το Humanity Greece αναφέρει πως «ήταν πάντα ένας άνθρωπος που βοηθούσε», επισημαίνοντας πως η οικογένειά του θέλησε αυτή η προσφορά να συνεχιστεί και μετά τον θάνατό του.

«Με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να στηρίξει το εθελοντικό μας έργο, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που επέλεγε να είναι παρών και να βοηθά κάθε φορά όπου υπήρχε ανάγκη», αναφέρει το Humanity Greece, κλείνοντας με τη φράση «Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου».

Απολογούνται οι δύο γιατροί την ώρα της κηδείας – Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα λεπτά

Στη μία το μεσημέρι την ώρα που η οικογένεια, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετούν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το ζεύγος των γιατρών που διατηρούσε το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι βαρύνεται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργια, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Χαράλαμπου Λυκούδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο ζητώντας παράλληλα να γίνουν μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ήδη τα κρίσιμα λεπτά από την ώρα που άρχισε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης μέχρι την ώρα που το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί και κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο ίδιο παζλ τα κομμάτια που αφορούν στην προσπάθεια διαγραφής ψηφιακών αρχείων που ανακτήθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή, οι καταθέσεις κομβικών μαρτύρων, οι αντιφάσεις των κατηγορουμένων και βεβαίως τα αναμενόμενα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που μπορούν να λύσουν ενδεχόμενο άλυτο μέχρι τότε γρίφο.

Οι κατηγορούμενοι κατά πληροφορίες θα δώσουν εξηγήσεις με απολογητικό υπόμνημα, ενώ θεωρείται βέβαιο πως λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης θα δεχθούν βροχή ερωτήσεων με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για όσα συνέβησαν από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο μέχρι και την ώρα που έφτασε το ΕΚΑΒ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι δύο κατηγορούμενοι θα αρνηθούν την βαριά αξιόποινη πράξη που τους φέρνει αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη.

Και αμέσως μετά την απολογία τους ανακριτής και εισαγγελέας αφού έχουν ακούσει και τη δική τους εκδοχή θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Η δικαιοσύνη εξάλλου έχει τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση αυτή, η διερεύνηση της οποίας βρίσκεται ακόμα στο πρώτο στάδιο.

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