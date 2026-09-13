Τραγική ιστορία: Τα 'βαλε με την ιταλική μαφία για τη δολοφονία της μητέρας της - Αυτοκτόνησε στα 35

Δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας της από την αδίστακτη μαφία της Καλαβρίας, Ντράγκετα, η Ντενίζ Γκαρόφαλο έβαλε τέλος στη ζωή της, σε ηλικία 35 ετών, όσο ακριβώς ήταν και η Λέα Γκαρόφαλο όταν δολοφονήθηκε.

Η Ντενίζ υπήρξε μία από τις πιο συμβολικές μορφές στην ιστορία της μάχης κατά της ιταλικής μαφίας. Ήταν η κόρη της γυναίκας που αποφάσισε να σπάσει τον νόμο της σιωπής και να καταγγείλει τη δράση του πρώην συντρόφου της και μαφιόζων της Ντράγκετα, πληρώνοντας τελικά με τη ζωή της αυτή την επιλογή.

Χρόνια αργότερα, η ίδια η Ντενίζ θα ακολουθούσε τον δρόμο της μητέρας της. Κατέθεσε κατά του πατέρα της, Κάρλο Κόσκο, και συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη εκείνων που συμμετείχαν στη δολοφονία.

Η δολοφονία της Λέα Γκαρόφαλο



Η Λέα Γκαρόφαλο δολοφονήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2009, έπειτα από εντολή του πρώην συντρόφου της Κάρλο Κόσκο. Είχε γεννηθεί στην Πετίλια Πολικάστρο της Καλαβρίας και είχε αποφασίσει να συνεργαστεί με τις Αρχές, καταθέτοντας για τις παράνομες δραστηριότητες της Ντράγκετα που αφορούσαν μεταξύ διακίνηση ναρκωτικών, δολοφονίες και τη δράση μαφιόζικων ομάδων από την Καλαβρία στο Μιλάνο.

Από το 2002 είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και ζούσε με διαφορετική ταυτότητα, έχοντας στο πλευρό της την οργάνωση Libera.

«Το κάνω για την κόρη μου», είχε πει στις Αρχές, εξηγώντας την απόφασή της να συνεργαστεί.

Ήταν ακριβώς η σχέση της με την Ντενίζ που, σύμφωνα με όσα προέκυψαν αργότερα, χρησιμοποιήθηκε για να την παρασύρουν. Ο πρώην σύντροφός της την έπεισε να τον συναντήσει στο Μιλάνο, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να μιλήσουν για την κόρη τους.

Οι τελευταίες εικόνες της Λέα καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή Arco della Pace του Μιλάνου. Στη συνέχεια απήχθη, δολοφονήθηκε και το σώμα της τεμαχίστηκε.

Τα ελάχιστα λείψανά της εντοπίστηκαν περίπου τρία χρόνια αργότερα.

Η Ντενίζ κατέθεσε κατά του πατέρα της



Για την Ντενίζ το πλήγμα ήταν διπλό. Εκτός από την αποκάλυψη της φρικτής τύχης της μητέρας της, ήρθε αντιμέτωπη με το γεγονός ότι για τη δολοφονία συνελήφθησαν ο πατέρας της αλλά και ο νεαρός άνδρας με τον οποίο εκείνη είχε συνάψει σχέση.

Μάλιστα, ήταν ο τότε σύντροφός της εκείνος που βοήθησε τις Αρχές να εντοπίσουν τα λείψανα της Λέα.

Στη δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Μιλάνου, η Ντενίζ κατέθεσε προστατευμένη πίσω από παραβάν και με τη στήριξη της δικηγόρου της. Παρά τις πιέσεις και τις απόπειρες εκφοβισμού, κατηγόρησε ευθέως τον πατέρα της.





Η μαρτυρία της αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και τις καταδίκες σε ισόβια που ακολούθησαν.

Όπως και η μητέρα της, έτσι και η Ντενίζ επέλεξε να συνεργαστεί με τις Αρχές και να παραστεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη εναντίον του ίδιου της του πατέρα και των συνεργών του.

Η Ντενίζ παρέμεινε σε καθεστώς προστασίας μέχρι το 2018. Ζούσε με διαφορετική ταυτότητα, είχε καταφέρει να εργαστεί και προσπάθησε να χτίσει από την αρχή τη ζωή της υπό την προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Απέκτησε και η ίδια ένα παιδί, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε δημόσια υπηρεσία.

Το τραύμα, ωστόσο, από όσα είχε ζήσει παρέμενε βαθύ.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η 35χρονη προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της στο Αρίτσια, στα περίχωρα της Ρώμης. Νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες, όμως τελικά κατέληξε.

Έρευνα για υποκίνηση σε αυτοκτονία



Η Εισαγγελία του Βελέτρι έχει ήδη ανοίξει έρευνα κατά αγνώστων για το ενδεχόμενο υποκίνησης σε αυτοκτονία.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι σε κατάσταση σοκ όταν συνέβη το περιστατικό, ενώ οι Αρχές έχουν διατάξει και ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη στο κινητό της τηλέφωνο.

Στόχος των ερευνητών είναι να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε κάποιο γεγονός, επικοινωνία ή πίεση που συνδέεται με την απόφασή της.

Η Ντενίζ Γκαρόφαλο έφυγε από τη ζωή έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη σκιά ενός εγκλήματος που συγκλόνισε την Ιταλία. Η κατάθεσή της είχε συμβάλει στην απονομή δικαιοσύνης για τη μητέρα της, μετατρέποντάς την και την ίδια σε σύμβολο αντίστασης απέναντι στη Ντράγκετα.

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