Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του παπά Στρατή στον Γιώργο Μαζωνάκη με το βιολί του

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Ο παπά Στρατής, ένας άνθρωπος που συνδέθηκε στενά με τα πρώτα βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή.

Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης και χειροτονηθεί ιερέας, εργαζόταν ως επαγγελματίας μουσικός.

Θέλοντας να τιμήσει τη μακροχρόνια φιλία τους και την κοινή τους καλλιτεχνική αφετηρία, ο παπά Στρατής πήρε ξανά στα χέρια του το βιολί και έπαιξε τις νότες του τραγουδιού με τίτλο "Μου λείπεις"

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