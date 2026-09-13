Blonzing: Το νέο trend στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένη όψη

Το ρουζ και το bronzer αποτελούν δύο αναπόσπαστα προϊόντα του καλοκαιρινού μας νεσεσέρ. Η νέα τάση που έχει κατακλύσει τα social media ακούει στο όνομα “blonzing“—ένας έξυπνος συνδυασμός των λέξεων blush και bronzer.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ρουζ σε πιο ζεστούς, ηλιοκαμένους τόνους που χαρίζει ταυτόχρονα την αίσθηση του bronzer. Είναι η τέλεια επιλογή αν θέλετε να αποφύγετε τις κλασικές ροζ ή ροδακινί αποχρώσεις, ή αν αναζητάτε ένα μόνο προϊόν για να αποκτήσετε άμεσα και αβίαστα αυτή τη φυσική, ηλιόλουστη λάμψη.

Αυτό το τάχιστο, sunkissed αποτέλεσμα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μαζί με τη μέγιστη ευκολία στη χρήση, είναι που έκαναν το blonzing το απόλυτο beauty trend της σεζόν.

Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να αναζητήσεις ένα ρουζ σε μορφή πούδρας ή στικ σε μια απόχρωση της τερακότας ή μια σκούρα σομόν που καφετίζει. Εφάρμοσέ το αμέσως μετά το foundation ή την ενυδατική / αντηλιακό με χρώμα και συνέχισε με ένα παρόμοιας απόχρωσης gloss ή κραγιόν για να ολοκληρώσεις το μακιγιάζ.

Το συγκεκριμένο trend μπορεί άνετα να συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβρη ώστε να φαίνεσαι μαυρισμένη στο πρόσωπο για περισσότερο καιρό.

Πηγή: govastileto.gr

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