Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα, με τρομερή ανατροπή

Την πρώτη νίκη της στην εφετινή Super League και πρώτη στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια, πανηγύρισε η Καλαμάτα, επικρατώντας του Βόλου με 3-1 στο γήπεδο Περιστερίου, με φοβερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μεσσήνιους ο Έρικ Χάμζα που σημείωσε δύο γκολ, ενώ το τρίτο ήρθε απ’ τα πόδια του Μπολιβάρ. Ο Βόλος, που είχε και δύο δοκάρια στον αγώνα, προηγήθηκε στο 26’ με τον Μαρκ Γκονζάλες.

Ο Βόλος είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο 13’ με το τρομερό σουτ του Τζόκα που χτύπησε στο δεξί δοκάρι κι απομακρύνθηκε απ’ την άμυνα της Καλαμάτας, ενώ 6 λεπτά μετά, ο Μορέιρα έχασε μεγάλη ευκαιρία να απειλήσει από κοντά. Στο 26’ οι Θεσσαλοί πήραν το προβάδισμα στο σκορ με το ωραίο συρτό σουτ του Μαρκ Γκονζάλες, ο οποίος έστειλε την μπάλα στη γωνία του Γκέλιου για το 1-0.

Στο 35’ ο Μπολιβάρ έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, καθώς μπερδεύτηκε και δεν έκανε καλό τελείωμα από πολύ πλεονεκτική θέση. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα ανέβασε... στροφές κι αφού έχασε μία καλή ευκαιρία με τον Χαμζά στο 55’ (κεφαλιά που απέκρουσε ο Κοσέλεβ), στο 59’ έφερε το ματς στα ίσα με πολύ ωραίο γυριστό του Χάμζα, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1.

Στη συνέχεια ο Βόλος είχε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτο με το πολύ καλό σουτ του Τζόκα στο 73’ που απέκρουσε ο Γκέλιος κι ακολούθως με το κοντινό πλασέ του Κρεσπί που πρόλαβε να ακουμπήσει ο Γκέλιος, με την μπάλα να χτυπάει ακολούθως στο αριστερό δοκάρι.

Η Καλαμάτα κατάφερε να φέρει τα... πάνω-κάτω στο 85’. Ο Μορέιρα έβγαλε θαυμάσια μπαλιά στον Μπολιβάρ, ο οποίος έφυγε στο χώρο, το πλασέ του κόντραρε με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά και να πηγαίνει... σαδιστικά στη ρίζα του δοκαριού και στο βάθος των διχτύων παρά την προσπάθεια του Κοσέλεβ, για το 2-1 της Καλαμάτας.

Στις καθυστερήσεις έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του Ντιαρά, ο Χάμζα έφυγε στο τετ-α-τετ και δεν αστόχησε, κάνοντας στο 90’+4’ το 3-1 που «κλείδωσε» τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας.

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)



Κίτρινες: 56’ Πινέιρο, 69’ Αλόνσο - 34’ Γρόσδης, 37’ Μαρκ Γκονζάλες, 76’ Μεντίλ, 80’ Μύγας



Αποβολές: -

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (90’ λ.τρ. Μπακαγιόκο), Χαμζά, Μπονέτο (65’ Λιατσικούρας), Μορέιρα, Μπολίβαρ (90’ Χατζηθεοδωρίδης), Σίγκουρντσον (77’ Ντιαρά).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεβ, Γροσδής (60’ Μπούρνιτς), Κάργας, Ελ-Σαουμπί (49’ λ.τρ. Αγιάκουα), Μεντίλ (77’ Μύγας), Λυκουρίνος, Μαρκ Γκονζάλες (77’ Χαραλαμπόγλου), Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα, Φουρτάδο (60’ Κρεσπί).