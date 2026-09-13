"Λαοθάλασσα" στη Νίκαια – Σπαραγμός στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη (LIVE)

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν από τους πιο αγαπητούς και επιδραστικούς λαϊκούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η οικογένειά του πήρε την απόφαση η σορός του να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, δίνοντας την ευκαιρία στους αμέτρητους θαυμαστές του να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η επιστροφή στη γειτονιά που τον γέννησε

Η επιλογή του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος στη Νίκαια δεν έγινε τυχαία από την οικογένεια. Πρόκειται για την αγαπημένη ενορία και τη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκεί που έκανε τα πρώτα του όνειρα, προτού κατακτήσει τις μεγάλες πίστες και τις καρδιές των Ελλήνων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η οικογένειά του στην επίσημη ανακοίνωσή της: «Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας... ώστε να τον αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί».

Τι είναι η «λαϊκή αγρυπνία»

Η διαδικασία ξεκινά στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με αναλύσεις θρησκευτικών και λαογραφικών εθίμων, η λαϊκή αγρυπνία αποτελεί μια παραλλαγή του παραδοσιακού ελληνικού εθίμου του ξενυχτίσματος του νεκρού.

Συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη της ορθόδοξης αγρυπνίας με τον ανοιχτό χαρακτήρα ενός λαϊκού προσκυνήματος, επιτρέποντας στους πιστούς φίλους και θαυμαστές του να αποτίσουν φόρο τιμής καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πρωτοφανής κοσμοσυρροή και μέτρα ασφαλείας

Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας για την προσέλευση του κόσμου είναι συγκλονιστικές, καθώς αναμένονταν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι να περάσουν τις πύλες του ναού.

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Από νωρίς το μεσημέρι, πλήθος κόσμου είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από την εκκλησία, ενώ οι αρχές, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα για τη διαχείριση της ροής των πολιτών και την παροχή πρώτων βοηθειών αν χρειαζόταν.

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Η αστυνομία εκτιμά ότι πάνω από 25.000 θαυμαστές θα περάσουν το κατώφλι του ναού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Οι γονείς και οι αδελφές του παραμένουν συντετριμμένοι, έχοντας στο πλευρό τους στενούς φίλους και συνεργάτες που δεν μπορούν να πιστέψουν τον πρόωρο και αναπάντεχο χαμό του.

Με παρουσία κόσμου η κηδεία και η ταφή τη Δευτέρα

Η λαϊκή αγρυπνία θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα για την ενίσχυση του οργανισμού Humanity Greece.

Στις 13.00 μ.μ της Δευτέρας θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

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