Μία... ανάσα από τον τίτλο ο Αντονέλι μετά τη νίκη στη Μαδρίτη

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes έκανε την Κυριακή (13/9) ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Φόρμουλα Ένα καθώς πανηγύρισε τη νίκη στο πρώτο ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στο νέο σιρκουί της Μαδρίτης.

Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes πήρε την όγδοη νίκη του στη φετινή σεζόν και, μετά την ολοκλήρωση 14 αγώνων, αύξησε στους 81 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο της βαθμολογίας. Ο Αντονέλι έφτασε τους 292 βαθμούς, ενώ ο ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ, παρέμεινε στους 211 μετά την πέμπτη θέση που κατέλαβε.

Η εξέλιξη του αγώνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Αντονέλι, όπως και οι Μαξ Φερστάπεν και Ράσελ, εκμεταλλεύτηκε το Virtual Safety Car που προκάλεσε η ακινητοποίηση του Λανς Στρολ στον 14ο γύρο και μπήκε στα πιτ με μικρό κόστος. Ο Λάντο Νόρις, αντίθετα, είχε ήδη περάσει το σημείο εισόδου και δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο.

Ο Βρετανός, που είχε ξεκινήσει από την pole position και είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα άνω των έξι δευτερολέπτων, μπήκε τελικά για αλλαγή ελαστικών στον 16ο γύρο. Η διαδικασία διήρκεσε επτά δευτερόλεπτα και τον έριξε στην πέμπτη θέση, στερώντας του ουσιαστικά τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη.

«Είναι καλό που κερδίσαμε, αλλά δεν αισθάνομαι τόσο καλά όσο συνήθως, γιατί πιστεύω ότι ο Λάντο άξιζε τη νίκη. Παίρνουμε, όμως, αυτή τη νίκη», δήλωσε ο Αντονέλι. Ο Νόρις από την πλευρά του έκανε λόγο για ατυχία: «Ένιωθα ότι οδήγησα τέλεια σήμερα. Απλώς η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας».

Ο Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος, 4,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντονέλι, ενώ ο Νόρις ήταν τρίτος, ακόμη 0,7 δευτερόλεπτα πιο πίσω.

Την τέταρτη θέση πήρε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari. Ο Μονεγάσκος είχε βρεθεί στην πρωτοπορία για σημαντικό διάστημα, καθυστέρησε την αλλαγή ελαστικών περιμένοντας ενδεχόμενο Safety Car ή κόκκινη σημαία και τελικά μπήκε στα πιτ δέκα γύρους πριν από το τέλος.

Στην έκτη θέση τερμάτισε ο Λίαμ Λόουσον, με τον Φράνκο Κολαπίντο έβδομο, τον Όσκαρ Πιάστρι όγδοο, τον Άρβιντ Λίντμπλαντ ένατο και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ δέκατο.

Ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε στον έβδομο γύρο λόγω προβλήματος στα φρένα, ενώ η πρώτη διεξαγωγή του Grand Prix στο νέο ημι-αστικό Madring αποδείχθηκε τελικά λιγότερο θεαματική από τις αρχικές προσδοκίες, παρά τις περισσότερες προσπεράσεις που σημειώθηκαν σε σχέση με τις προβλέψεις.

Απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα και για τους Ισπανούς φιλάθλους, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε 17ος, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε.