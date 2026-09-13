Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης πεζοπόρων μέσα σε λίγες ώρες

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά την Κυριακή, προκειμένου να παρέμβει σε δύο διαφορετικά περιστατικά εγκλωβισμού και εξάντλησης πεζοπόρων, με τη μία επιχείρηση να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Θρίλερ στο μονοπάτι Ε4 για ζευγάρι Νορβηγών

Η πρώτη και πιο σύνθετη επιχείρηση αφορά ένα ζευγάρι τουριστών από τη Νορβηγία, που πραγματοποιούσε πεζοπορία στη γνωστή αλλά απαιτητική διαδρομή του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, από την Παλαιόχωρα με κατεύθυνση προς τη Σούγια.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, η γυναίκα υπέστη έντονη σωματική εξάντληση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει. Στην περιοχή έχουν σπεύσει αμέσως 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 άνδρες, οι οποίοι χτενίζουν το σημείο για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά του ζευγαριού.

Αποπροσανατολισμός γυναίκας στο Φαράγγι της Λισσού

Λίγο νωρίτερα, γύρω στις 3 το μεσημέρι, σήμανε συναγερμός για μια άλλη γυναίκα η οποία έχασε τον προσανατολισμό της ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Λισσού. Η πεζοπόρος, διατηρώντας την ψυχραιμία της, κάλεσε αμέσως σε βοήθεια τις αρχές, δίνοντας το ακριβές στίγμα της θέσης της.

Στο σημείο έφτασαν έγκαιρα 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες, οι οποίοι την εντόπισαν γρήγορα και τη μετέφεραν με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού.

Η γυναίκα, αν και καλά στην υγεία της, διακομίσθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Καντάνου.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους λάτρεις της πεζοπορίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και να φέρουν πάντα μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκή ποσότητα νερού.

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