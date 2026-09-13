Ευρωπαϊκά σύνορα: Φόβοι για χάος και καθυστερήσεις στα αεροδρόμια μετά το τέλος της "βιομετρικής ευελιξίας"

Φόβοι για νέες καθυστερήσεις και χάος σε αεροδρόμια και συνοριακά σημεία ελέγχου εκφράζονται μετά την άρση, από την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, των προσωρινών μέτρων ευελιξίας του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ.





Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αναστέλλουν προσωρινά τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώσεων προσώπου, για την ανακούφιση της συμφόρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις στα σύνορα.





Οι φορείς του κλάδου ζητούν να παραταθούν οι ευελιξίες και μετά τον Σεπτέμβριο, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για νέες καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και σημεία ελέγχου στα σύνορα.

Το βιομετρικό σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά σύνορα στις 10 Απριλίου 2026, μετά από σταδιακή ανάπτυξη που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν στη διάθεσή τους μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο.





Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, επιτρέπεται στις χώρες να αναστείλουν προσωρινά τη συλλογή βιομετρικών πληροφοριών σε μεμονωμένα σημεία διέλευσης των συνόρων, όταν ο όγκος των επιβατών είναι αυξημένος σε επίπεδα που δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις και αναμονές.

Από τις 6 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να λήξει αυτή η προσωρινή περίοδος, που σημαίνει ότι τα αεροδρόμια και οι συνοριακές αρχές θα έχουν μικρότερη ευελιξία όσον αφορά την ελάφρυνση των βιομετρικών απαιτήσεων, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι περιοχές ελέγχου διαβατηρίων είναι υπερφορτωμένες.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) δήλωσε ότι το EES “λειτούργησε γενικά καλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού”, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι “τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος για την ΕΕ είναι προφανή”.

Αναφερόμενος στη λήξη των μέτρων ευελιξίας στις 6 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε: “Όσον αφορά την περίοδο μετά το καλοκαίρι, βρισκόμαστε σε στενή και εποικοδομητική επαφή με τα λίγα κράτη μέλη στα οποία απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων. Συνολικά, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ισχυρή κοινή βούληση να λειτουργήσει το σύστημα παντού”.

Ανησυχία για νέες καθυστερήσεις στα σύνορα τον Σεπτέμβριο



Οι ειδικοί του κλάδου εκφράζουν ανησυχία ότι η κατάργηση των προσωρινών ευελιξιών του EES θα οδηγήσει σε επανάληψη του χάους στα σύνορα.

“Συνεχίζουμε να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει τη χρήση αυτών των μέτρων και μετά τον Σεπτέμβριο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μέχρι το EES να λειτουργήσει πλήρως και με συνέπεια σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες”, δήλωσε ο Luke Petherbridge, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων ABTA.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), οι συνήθεις έλεγχοι διαβατηρίων, που προηγουμένως διαρκούσαν περίπου 20 έως 25 δευτερόλεπτα, απαιτούν πλέον περίπου 90 δευτερόλεπτα στο πλαίσιο του EES.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χρόνοι αναμονής έχουν διπλασιαστεί στους μεγάλους αεροπορικούς κόμβους, καθώς το σύστημα δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στον τεράστιο αριθμό επιβατών από χώρες εκτός ΕΕ που διέρχονται από αυτούς.

Η μελέτη της βρετανικής εφημερίδας Financial Times και της εταιρίας ανάλυσης ταξιδιωτικών δεδομένων Qsensor δείχνει ότι στην Φρανκφούρτη ο μέσος χρόνος αναμονής έφτασε τα 120 λεπτά τον Ιούλιο, από 60 λεπτά τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, οι χρόνοι αναμονής έχουν αυξηθεί στα 60 λεπτά από 31 πέρυσι, ενώ στο Άμστερνταμ οι μέγιστοι χρόνοι αναμονής έχουν “εκτοξευθεί” από 80 σε 120 λεπτά την ίδια περίοδο.

Η IATA έχει επίσης καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρατείνει την εφαρμογή της “βαλβίδας ασφαλείας”.

“Η παράταση της δυνατότητας μερικής αναστολής πέραν της 6ης Σεπτεμβρίου είναι απολύτως απαραίτητη μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου”, δήλωσε ο Thomas Reynaert, ανώτερος αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων της IATA, σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο κ. Reynaert τόνισε ότι η ένωση υποστηρίζει πλήρως το EES, αλλά ότι πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις πριν από την κατάργηση των ευελιξιών.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, πρόσθεσε: “Τα αξιόπιστα συστήματα, τα πλήρως λειτουργικά περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης και οι αυτοματοποιημένοι συνοριακοί έλεγχοι, σε συνδυασμό με την επαρκή στελέχωση, παραμένουν απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του EES κατά τις περιόδους αιχμής, χωρίς να δημιουργούνται περιττές διαταραχές για τους επιβάτες, τις συνοριακές αρχές και τους μεταφορείς”.

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