Ηράκλειο: Δρόμοι - καρμανιόλες και απόλυτο σκοτάδι στον ΒΟΑΚ: Ορατός ο κίνδυνος ατυχημάτων

Σε άκρως επικίνδυνα σημεία για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων εξελίσσονται δύο κεντρικοί οδικοί άξονες του Ηρακλείου, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των πολιτών.

Μέσα από μια αναλυτική επιστολή, αναγνώστης του ekriti.gr κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Τροχαία.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο ανύπαρκτος φωτισμός σε μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ, καθώς και η πλήρης ακαταλληλότητα του οδοστρώματος στον Κατσαμπά, με τις εικόνες να "μιλούν" από μόνες τους.»

Η επιστολή του αναγνώστη:

"Με τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου θέλω να τονίσω την επικινδυνότητα και την ανάληψη ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος σε 2 σημεία της πόλης (είναι γνωστό ότι είναι βέβαια πολλά παραπάνω!) διερωτώμενος γιατί δεν απασχολεί τους ίδιους τους υπεύθυνους καθώς μένουν και οι ίδιοι στην ίδια πόλη, όπως και την τροχαία , με τόση επικινδυτητα και τόσα ατυχήματα.

Καταρχάς, να ξεκινήσω με το ΒΟΑΚ από την περιοχή του Γιοφύρου έως της Αλικαρνασσού όπου συνολικά περίπου 144(!) φωτιστικά σώματα δεν ανάβουν και αρκετά κρέμονται σπασμένα. Δεν είναι μαζεμένα αλλά σε διάσπαρτα σημεία , και φυσικά εκτός από τη μέση , είναι στις άκρες και κυρίως, πιο επικίνδυνο στις εξόδους και εισόδους του ΒΟΑΚ .

Image

Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ καιρό, για να μην πω και χρόνια και φυσικά η επικινδυνότητα γίνεται μεγαλύτερη όταν βρέχει τόσο λόγω βροχής όσο και το ότι δεν ανάβουν πολλά περισσότερα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία σε ένα τόσο μικρό κομμάτι το οποίο είναι ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο σκοτάδι.

Το άλλο σημείο της πόλης μας είναι από τη περιοχή του Κατσαμπά, στην μεριά των εργατικών κατοικιών έως την τον ΒΟΑΚ. Πιο συγκεκριμένα από την οδό "ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ", πηγαίνοντας για τον κόμβο που βρίσκεται ο «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ», μέσω του παράλληλου δρόμου με τον ΒΟΑΚ "ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ".

Ο συγκεκριμένος δρόμος , όπου διέρχεται και ένα ποταμάκι είναι ακατάλληλος εδώ και χρόνια για οχήματα. Από τις πολλές παρεμβάσεις και μπαλώματα έχει γίνει επικίνδυνος ειδικά για δίκυκλα. Είναι γεμάτος ανωμαλίες είτε γιατί έχει βαθουλώματα είτε γιατί έχει βουναλάκια.

Image

Δεν έχει στρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο κομμάτι. Ακόμα και οι δρόμοι στα χωράφια είναι πιο ασφαλής για δίκυκλα. Σας προκαλώ να περάσετε, με δίκυκλο ειδικά και να βρείτε ένα κομμάτι του δρόμου από τη μια μεριά έως την άλλη που να είναι ίσιος πάνω από 30 εκατοστά.

Image

Έχω ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας με μέιλ και περιμένω την ανταπόκρισή τους καθώς για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας αυτών των προβλημάτων θα φέρουν εξολοκλήρου την ευθύνη.



Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε τους δρόμους μας πιο ασφαλείς για όλους".

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



"Μαζί σου ως το τέλος": Ανοιχτό για όλο τον κόσμο το "στερνό αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη