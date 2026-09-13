Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 77-72: Νέα δύσκολη νίκη με εξαιρετικό Εντιαγέ(vid)

Με τον Εμπάι Εντιάι να είναι καθοριστικός στην άμυνα, αλλά και καθοριστικός με τους πόντους που σημείωσε στο τέλος, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη Λευκωσία, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο Σενεγαλέζος πρόσφερε θέαμα, κυρίως με ένα απίστευτο κάρφωμα, ενώ ευστόχησε και έξω από τα 6.75, αφήνοντας υποσχέσεις για υψηλό θέαμα κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν. Ο Εντιάι τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές), ενώ μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε και δύο ασίστ.

O Τάισον Oυορντ σημείωσε 12 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 20 λεπτά), ο Σάσα Βεζένκοβ είχε 8 πόντους (3/11 σουτ). Ο Μοντέρο έμεινε στους 3 πόντους, ενώ είχε 3 ασίστ και 3 λάθη σε 20:32.

Ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 5 πόντους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε τον Κώστα Παπανικολάου και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη διάθεσή του, ξεκίνησε τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ. O τελευταίος, ο Σέρβος σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω τενοντίτιδας στον ορθό μηριαίο αριστερά, βγήκε από το παρκέ στο 2ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης και δεν επέστρεψε.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Αθήνα έχοντας κάνει το δύο στα δύο στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», μετά τη νίκη του επί του Ερυθρού Αστέρα στην πρεμιέρα.

Οι φιλικοί αγώνες ολοκληρώθηκαν για τον Ολυμπιακό, καθώς επόμενος αντίπαλός του είναι η Φενέρμπαχτσε, στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου στις 18:00.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς, Ζαμόισκι, Μπίτνερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουορντ 12, Μοντέρο 3 (1), Βεζένκοβ 8 (1), Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ 5 (1), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 5 (1), Ντόρσεϊ 13 (3), Εντιάι 14 (1), Καραγιαννίδης 4, Τζόσεφ 3 (1), Χολ 10

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Χορντ 2, Σόρκιν 14 (1), Γουάλας 7 (1), Κόλσον 17 (2), Λούντμπεργκ 9, Μπέικοτ 1, Ρέιμαν 8 (2), Ντιμπαρτολομέο, Λιφ 6, Χάντερ