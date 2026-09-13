Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια και μάγεψε τους θεατές

Με έντονη συγκίνηση και ένα θερμό χειροκρότημα από χιλιάδες θαυμαστές, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή του Παρισιού.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Plenitude Arena, στο Ναντέρ, για την πρώτη συναυλία της νέας της residency, έπειτα από περίπου έξι χρόνια απουσίας από τις μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις.

Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε εξαιτίας του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου, της σπάνιας νευρολογικής πάθησης με την οποία διαγνώστηκε το 2022.

Η βραδιά ξεκίνησε με το «On ne change pas», με την Σελόν Ντιόν να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη μπροστά στο κοινό. Η ίδια προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όμως η συναισθηματική φόρτιση της στιγμής ήταν έντονη, καθώς επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη συναυλιακή της επιστροφή μετά από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή.

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