Μεταναστευτικό: Πάνω από 3.000 παράνομες αφίξεις τον Αύγουστο

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Τους 3.391 έφθασαν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο του 2026, σε συνολικά 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατά τόπους λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν επίσης 70 συλλήψεις διακινητών παράνομων μεταναστών, ενώ κατασχέθηκαν τέσσερα σκάφη και ένα όχημα.

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών σημειώθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης ΕΚΣΕΔ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα, που περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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