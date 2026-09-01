Στανίση για Μαζωνάκη: «Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα, έφυγε στεναχωρημένος»

Η Κατερίνα Στανίση μίλησε στις "Εξελίξεις Τώρα" για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και τις στιγμές που είχαν μοιραστεί πάνω στη σκηνή.

«Μας ενώνουν πολλά, διότι έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε τόσο νέος που είχε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Δε θυμάμαι τίποτα το κακό εγώ από αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

«Βγαίναμε μαζί και κάναμε ντουέτο. Το “Σ’ έχω κάνει Θεό” και πολλά άλλα τραγούδια. Είχε τόση επικοινωνία με τον κόσμο όπως και εγώ. Μια γροθιά δηλαδή και περνούσαμε πολύ ωραία», ανέφερε.

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