ΣΑΒ.12 Σεπ 2026 23:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Στανίση για Μαζωνάκη: «Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα, έφυγε στεναχωρημένος»

σ
clock 13:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κατερίνα Στανίση μίλησε στις "Εξελίξεις Τώρα" για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και τις στιγμές που είχαν μοιραστεί πάνω στη σκηνή.

«Μας ενώνουν πολλά, διότι έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε τόσο νέος που είχε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Δε θυμάμαι τίποτα το κακό εγώ από αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

«Βγαίναμε μαζί και κάναμε ντουέτο. Το “Σ’ έχω κάνει Θεό” και πολλά άλλα τραγούδια. Είχε τόση επικοινωνία με τον κόσμο όπως και εγώ. Μια γροθιά δηλαδή και περνούσαμε πολύ ωραία», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης 

Xολίδης: «Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική»

Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Κατερίνα Στανίση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis