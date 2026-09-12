Xολίδης: «Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική»

Ο Χρήστος Χολίδης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και αναφέρθηκε στην δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του αγαπημένου του πατέρα αλλά και σε όσα θα ‘θελε να πάρει από εκείνον ο γιος του.

Ο ερχομός του γιου σας συνέπεσε με την απώλεια του πατέρα σας. Πως το διαχειριστήκατε;

Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική. Δεν θα το ήθελα ούτε για τον χειρότερο εχθρό μου. Κάποια στιγμή ξέσπασε ο οργανισμός μου και έπαθα ένα ατύχημα.

Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ο χειρότερος χειμώνας που έχω περάσει στη ζωή μου.

Μετά την απώλεια του πατέρα σας κάνατε μια συγκινητική ανάρτηση, σαν να απευθυνόταν ο γιος σας στον παππού του. Τι θα θέλατε να σημαίνει αυτή η ανάρτηση για τον γιο σας, όταν μεγαλώσει;

Ό,τι κάνω τώρα το κάνω για να το δει κάποια στιγμή ο γιος μου. Αν φύγω κι εγώ από τη ζωή, θέλω να μπορεί να κοιτάζει πίσω και να θυμάται. Να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αποχαιρέτησα τον παππού του και να έχει κάτι που θα του θυμίζει αυτή την ιστορία.

Διαβάστε επίσης

Μεταξά: «Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν, θα κάνω αυτό που θέλω»

Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"